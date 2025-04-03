Авиакомпания "Ямал" в 2024 году вышла в прибыль после миллиардного убытка в 2023 году
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" получило в 2024 году 438,066 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 992,5 млн рублей чистого убытка в 2023 году, говорится в отчетности авиакомпании.
Выручка за прошлый год снизилась на 4,6% до 22,4 млрд рублей, себестоимость продаж - только на 2,8% до 21,667 млрд рублей. В структуре себестоимости расходы на поддержание летной годности составили 4,1 млрд рублей (рост на 34%), на авиатопливо - 6,8 млрд рублей (снижение на 7,4%), на аэропортовое и аэронавигационное обслуживание - 2,8 млрд рублей (снижение на 8%).
Валовая прибыль упала в 1,6 раза и составила 696,067 млн рублей, прибыль от продаж - в 2,9 раза, до 258,7 млн рублей.
При этом прочие доходы авиаперевозчика выросли в 2,6 раза (до 2,199 млрд рублей), прочие расходы снизились на 19,6% (до 1,516 млрд рублей).
В итоге в 2024 году компания получила 140,124 млн рублей прибыли до налогообложения против 1,216 млрд рублей убытка годом ранее.
Основные финпоказатели АО "АТК Ямал" (тыс. руб.):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|22 363 490
|23 443 146
|-4,6%
|Себестоимость продаж
|21 667 423
|22 296 509
|-2,8%
|Валовая прибыль
|696 067
|1 146 637
|-1,6 раза
|Прибыль от продаж
|258 664
|746 959
|-2,9 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|140 124
|(1 215 643)
|Чистая прибыль (убыток)
|438 066
|(992 509)
Кредиторская задолженность компании выросла с 6,662 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 8,952 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - снизилась с 4,36 млрд рублей до 3,072 млрд рублей.
Согласно отчетности, по данным на 31 декабря прошлого года 100% АО принадлежат департаменту имущественных отношений ЯНАО.
"Ямал" - основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Парк авиакомпании состоит из 15 самолетов Superjet 100-95LR, восьми А-320 и двух CRJ-200LR.