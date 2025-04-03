Авиакомпания "Ямал" в 2024 году вышла в прибыль после миллиардного убытка в 2023 году

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" получило в 2024 году 438,066 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 992,5 млн рублей чистого убытка в 2023 году, говорится в отчетности авиакомпании.

Выручка за прошлый год снизилась на 4,6% до 22,4 млрд рублей, себестоимость продаж - только на 2,8% до 21,667 млрд рублей. В структуре себестоимости расходы на поддержание летной годности составили 4,1 млрд рублей (рост на 34%), на авиатопливо - 6,8 млрд рублей (снижение на 7,4%), на аэропортовое и аэронавигационное обслуживание - 2,8 млрд рублей (снижение на 8%).

Валовая прибыль упала в 1,6 раза и составила 696,067 млн рублей, прибыль от продаж - в 2,9 раза, до 258,7 млн рублей.

При этом прочие доходы авиаперевозчика выросли в 2,6 раза (до 2,199 млрд рублей), прочие расходы снизились на 19,6% (до 1,516 млрд рублей).

В итоге в 2024 году компания получила 140,124 млн рублей прибыли до налогообложения против 1,216 млрд рублей убытка годом ранее.

Основные финпоказатели АО "АТК Ямал" (тыс. руб.):

2024г 2023г Динамика Выручка 22 363 490 23 443 146 -4,6% Себестоимость продаж 21 667 423 22 296 509 -2,8% Валовая прибыль 696 067 1 146 637 -1,6 раза Прибыль от продаж 258 664 746 959 -2,9 раза Прибыль (убыток) до налогообложения 140 124 (1 215 643) Чистая прибыль (убыток) 438 066 (992 509)

Кредиторская задолженность компании выросла с 6,662 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 8,952 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - снизилась с 4,36 млрд рублей до 3,072 млрд рублей.

Согласно отчетности, по данным на 31 декабря прошлого года 100% АО принадлежат департаменту имущественных отношений ЯНАО.

"Ямал" - основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Парк авиакомпании состоит из 15 самолетов Superjet 100-95LR, восьми А-320 и двух CRJ-200LR.