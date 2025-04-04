Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии выросли на 1,1%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" российский рынок акций скорректировался вверх после снижения накануне из-за резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подешевел ниже $70 за баррель) на фоне объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1,1% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня, лидируют в росте котировки "Аэрофлота" (+5,7%) на надеждах прогресса в переговорах о восстановлении прямого авиасообщения с США.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,1% до 2889,62 пункта, индекс РТС вырос на 1,1% до 1078,76 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 апреля, составляет 84,383 рубля (-16,92 копейки).

Подорожали также акции "Юнипро" (+2,8%), "ФСК-Россети" (+2,6%), АФК "Система" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "ВК" (+2,4%), "Московской биржи" (+2,1%), ВТБ (+2,1%), "Магнита" (+2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,6%), ОК "Русал" (+1,6%), "ФосАгро" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), "ММК" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), "Т-Технологий" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +1,1% "префы"), "МТС" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "НЛМК" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (+1%), "Интер РАО" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 (с учетом утренней сессии) составил 18,3 млрд рублей (из них 2,84 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,7 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 2,57 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев оценил свои встречи в США не как один, а как "три шага вперед" в нормализации отношений России и США. "Безусловно, я бы сказал, что мы сегодня сделали не один, а три шага вперед по большому количеству вопросов", - сказал он журналистам после встреч в Вашингтоне, добавив, что "их накопилось очень много, и фактически три года не было коммуникации между Россией и США". "Поэтому процесс диалога займет какое-то время, но при этом он точно идет позитивно и конструктивно", - заверил он.

В Москве надеются на прогресс в восстановлении прямого авиасообщения с США, заявил Дмитриев. "Фактически идет работа над восстановлением прямого авиасообщения, и мы надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал он телеканалу "Россия 24".

Многие американские компании хотят занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы, заявил спецпредставитель президента России. Идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, сказал Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от европейских лидеров, сможет добиться успешного взаимодействия с Россией по конфликту на Украине. "Европа не преуспела в том, что касается взаимодействия с президентом Путиным. Но думаю, что в этом преуспею я", - сказал Трамп американским журналистам на борту своего самолета, говоря об украинском кризисе.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "хочет заключить сделку" по урегулированию конфликта. "И я думаю, что президент Путин тоже готов к сделке", - добавил президент США.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, президент США Трамп, по сути, начал тотальную мировую торговую войну, объявив тарифы для 185 стран и территорий. При этом Россия оказались за пределами списка - прозвучало объяснение, что под санкциями США взаимная торговля с Россией и так почти не ведется. Однако переговоры спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева с представителем Трампа Стивом Уиткоффом можно считать позитивом.

Реакция внешних рынков выглядит так, будто тарифы Трампа просто "перевернули шахматную доску" мировой торговли, полагает Калачев. Обвал нефтяных цен усилился после решения восьми стран-участниц ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн б/с ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. б/с, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам.

Для индекса МосБиржи поддержка на уровне 2900 пунктов, похоже, не устояла, и, если индекс не закроет неделю выше этого рубежа, то может реализоваться риск продолжения нисходящего тренда. Тем не менее, сохраняются надежды на коррекционный отскок в район 3100 пунктов после затяжного снижения, поскольку индикатор относительной силы RSI опустился в зону перепроданности, отмечает Калачев.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в Банке России рассчитывают на то, что средняя ключевая в 2025 году окажется вблизи нижней границы диапазона 19-22%. На валютном рынке заметным событием стало рекордное с 2022 года падение индекса доллара США, американская валюта снизилась по отношению ко всем валютам стран из G10. Российский рубль получил поддержку в виде решения Минфина возобновить продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила с 7 апреля. Ведомство планирует направить на эти цели 35,9 млрд рублей (около 10,5 млрд руб. в день), что является первым с февраля 2024 года решением о продаже валюты.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным негативным фактором для российских рублевых активов выступает падение нефти.

Развязывание Штатами новой глобальной торговой войны приведет к снижению мирового производства и потребления топлива, к тому же страны ОПЕК+ решили нарастить добычу быстрее планируемых ранее уровней. Возможно, это связано с желанием сохранить за собой рынки сбыта, постепенно теряемые из-за постоянного наращивания добычи Штатами. Для нефти Brent есть риск отката в район $65 за баррель. Впрочем, в ближайшее время можно ждать отскока в рамках фиксации прибыли спекулянтами, считает аналитик.

На российском рынке акций коррекция вверх вызвана заявлениями российского переговорщика Кирилла Дмитриева, что очередной раунд встречи с США прошел очень позитивно. Акции "Аэрофлота" взлетели вверх на сообщениях СМИ, что американские авиакомпании готовы заместить маршруты своих европейских коллег, прекращенные из-за антироссийских санкций. Такой вариант событий предполагает разблокирование неба для авиаперевозчиков из США, а значит, и для российских авиакомпаний, пояснил Антонов.

В целом индекс МосБиржи снижался 12 торговых сессий подряд, перепроданность рынка оказалась огромная, так что попытки отскока будут продолжаться. Спекулятивно и среднесрочно наиболее интересно выглядит финансовый сектор, считает представитель компании "Алор брокер".

В США индексы акций в четверг упали на 4-6% на решениях Трампа о пошлинах, откат S&P 500 (-4,8%) и Nasdaq (-6%) стал максимальным с 2020 года.

Днем ранее Трамп сообщил, что введет ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Пошлины для Китая составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%, для Вьетнама - 46%, для Тайваня - 32%. Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%. Он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Подсчеты экономистов показывают, что средняя ставка пошлин в США составит около 22%, что в последний раз фиксировалось в 1910 году, пишет MarketWatch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 6 тысяч - до 219 тысяч, сообщило Министерство труда США. По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 225 тысяч, а не 224 тысячи, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали его повышения до 225 тысяч по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу также продолжилось снижение индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,8%, австралийский ASX Australia - на 2,6%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,5%).

Биржи материкового Китая и Гонконга в пятницу закрыты в связи с проведением Фестиваля Цин Мин.

Протекционистские меры США могут привести к снижению мировой торговли в 2025 году, говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы.

"Несмотря на быстрое развитие ситуации, по нашим первоначальным оценкам, эти меры в сочетании с мерами, введенными с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%, что представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами", - заявила гендиректор ВТО.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что объявленные США тарифные меры представляют существенный риск для перспектив мировой экономики в период ее вялого роста.

Георгиева отметила, что в МВФ пока оценивают макроэкономические последствия введения новых пошлин. Результаты этих оценок будут представлены в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), который будет опубликован позднее в текущем месяце.

Конституционный суд Южной Кореи в пятницу поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре. Теперь властям Южной Кореи необходимо в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы. Ожидается, что они состоятся 3 июня.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 3,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают снижение после максимального обвала с 2022 года накануне на фоне решений США по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 1,5% до $69,08 за баррель ( -6,4% в четверг), майские фьючерсы на WTI дешевели на 1,6% до $65,87 за баррель (-6,6% накануне).

Падение цены Brent в четверг стало максимальным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным Dow Jones.

Заявление Трампа о введении пошлин спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

В четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам.

По новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.