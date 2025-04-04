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Рубль утром лишь немного дешевеет в паре с юанем, несмотря на дешевеющую нефть

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в пятницу. Рубль лишь немного слабеет, несмотря на сильное падение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6145 руб. (+3,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,27 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Таможенные тарифы Трампа, введенные накануне, не смогли существенно повлиять на курсовые котировки рубля, хотя мировые цены на нефть продемонстрировали значительное дневное падение (почти на 7%). Впрочем, на биржевых торгах, которые в последнее время более чувствительны к спекулятивной активности, стоимость юаня во второй половине дня выросла примерно на 1,5% и к концу дня закрепилась около 11,6 руб. На внебиржевых торгах курс остался около 11,5 руб. за юань и 84 руб. за доллар. Тем не менее, мы не считаем, что российский рынок сможет полностью проигнорировать происходящие глобальные изменения в условиях внешней торговле. Влияние на курс рубля будет происходить не так стремительно, с учетом относительной закрытости трансграничных финансовых потоков. К тому же пока не до конца ясны итоговые уровни тарифных ограничений, так как торг и торговое противостояние между крупнейшими экономиками мира только начинается. Также важной вчерашней новостью стал переход Минфина к продажам иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В ближайший месяц чистые ежедневные продажи валюты Банком России заметно вырастут (с 6 до 10,5 млрд руб.). Это окажет поддержку курсу рубля и будет способствовать снижению его волатильности. Среднесрочный прогноз по курсу рубля пока не меняем, в апреле ждем умеренное ослабление рубля и смещение курсовых котировок в районе 11,5-12 руб. за юань и 85-90 руб. за доллар. Сегодня, ждем закрепление курса выше 11,5 руб. за юань и попыток поднять стоимость доллара выше 85 руб.", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по московскому времени составляет $68,9 за баррель, что на 1,75% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,88%, до $65,68 за баррель.

Падение цены Brent в четверг стало максимальным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным Dow Jones.

В минувшую среду Трамп объявил о введении крупных пошлин для торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%, он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

В четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

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