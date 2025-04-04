Лидер пивного рынка РФ "АБ ИнБев Эфес" в 2024 году увеличил выручку на 30%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Лидер российского пивоварения - компания "АБ ИнБев Эфес" завершила 2024 год с выручкой в 141,2 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году (108,6 млрд рублей), сообщается в ее отчетности.

Валовая прибыль выросла на 17,3% до 52 млрд рублей с 44,4 млрд рублей годом ранее, прибыль от продаж снизилась на 2,3% до 15,3 млрд рублей с 15,7 млрд рублей соответственно.

Чистая прибыль компании в прошлом году составила 14,3 млрд рублей, что на 16% меньше, чем в 2023 году (16,99 млрд рублей).

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение российских компаний было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

У AB InBev Efes в РФ 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса.

Как сообщалось, весной 2022 года Anheuser-Busch InBev заявила, что решила продать свою неконтролирующую долю в российском бизнесе турецкому партнеру. В декабре 2023 года стороны достигли соглашения. Предполагалось, в частности, что после закрытия сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем российского бизнеса. Однако, как сообщал РБК, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкая Anadolu Efes) в покупке доли в голландской AB InBev Efes BV (совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev).

В конце 2024 года указом президента РФ Владимира Путина (от 30 декабря, №1131) компания "АБ ИнБев Эфес" была передана во временное управление АО "Группа компаний "Вместе" (зарегистрировано в Москве в августе 2024 года, генеральный директор - Николай Тюрников).