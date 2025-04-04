Поиск

Лидер пивного рынка РФ "АБ ИнБев Эфес" в 2024 году увеличил выручку на 30%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Лидер российского пивоварения - компания "АБ ИнБев Эфес" завершила 2024 год с выручкой в 141,2 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году (108,6 млрд рублей), сообщается в ее отчетности.

Валовая прибыль выросла на 17,3% до 52 млрд рублей с 44,4 млрд рублей годом ранее, прибыль от продаж снизилась на 2,3% до 15,3 млрд рублей с 15,7 млрд рублей соответственно.

Чистая прибыль компании в прошлом году составила 14,3 млрд рублей, что на 16% меньше, чем в 2023 году (16,99 млрд рублей).

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение российских компаний было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

У AB InBev Efes в РФ 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса.

Как сообщалось, весной 2022 года Anheuser-Busch InBev заявила, что решила продать свою неконтролирующую долю в российском бизнесе турецкому партнеру. В декабре 2023 года стороны достигли соглашения. Предполагалось, в частности, что после закрытия сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем российского бизнеса. Однако, как сообщал РБК, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкая Anadolu Efes) в покупке доли в голландской AB InBev Efes BV (совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev).

В конце 2024 года указом президента РФ Владимира Путина (от 30 декабря, №1131) компания "АБ ИнБев Эфес" была передана во временное управление АО "Группа компаний "Вместе" (зарегистрировано в Москве в августе 2024 года, генеральный директор - Николай Тюрников).

АБ ИнБев Эфес АО "АБ ИнБев Эфес" AB InBev Efes
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

Brent подешевела до $69,4 после максимального с 2022 г. снижения цены накануне

Минцифры обдумывает финансирование "Почты России" за счет автоштрафов

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов на внешнем пессимизме из-за пошлин США

AirBridgeCargo увидела возможность возобновить работу в 2025 году

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Онежский судозавод продолжит работу после пожара

Индекс МосБиржи к вечеру упал к 2900п на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Индекс МосБиржи к вечеру упал к 2900п на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Fitch понизило рейтинг Китая до "A" с "A+"

Fitch понизило рейтинг Китая до "A" с "A+"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });