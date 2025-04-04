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Глава РСПП ждет снижения ключевой ставки ЦБ во второй половине 2025 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Центральный банк (ЦБ) перейдет к снижению ключевой ставки, скорее всего, во втором полугодии 2025 года, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы действительно ждем, что во второй половине года ставка начнет снижаться. И во многом это будет результатом сбалансированной политики правительства и Центрального банка", - заявил он журналистам в пятницу.

По мнению Шохина, уже можно говорить о том, что "замедление экономики - свершившийся факт". Если в 2024 году ВВП вырос на 4,1%, то "в январе уже мы видели 3%-й рост, а в феврале менее 1%", отметил глава бизнес-объединения.

"Мы все понимаем, что темпы роста ВВП - это не просто статистика, но и возможность решения широкого круга задач, стоящих перед страной в плане реализации национальных проектов, проектов технологического суверенитета, переходя к широкому кругу социальных проблем - здравоохранение, демография, образование и так далее. Поэтому темпы роста экономики не могут долго находиться на низком уровне", - подчеркнул он.

ЦБ на последнем заседании совета директоров в марте ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Следующее заседание намечено на 25 апреля.

Хроника 16 февраля 2024 года – 04 апреля 2025 годаСтавка ЦБ РФ
РСПП Александр Шохин ЦБ РФ Центробанк
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