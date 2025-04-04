Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,26%, на Аи-92 - на 0,44% за неделю
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,26% - до 56592 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,44%, до 51288 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|31.03.2025
|01.04.2025
|% к пр. д.
|02.04.2025
|% к пр. д.
|03.04.2025
|% к пр. д.
|04.04.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|55890
|55995
|0,19
|56052
|0,1
|56464
|0,74
|56592
|0,23
|1,26
|Регуляр-92
|51062
|50202
|-1,68
|51129
|1,85
|51579
|0,88
|51288
|-0,56
|0,44
|ДТ-летнее
|61862
|62563
|1,13
|63324
|1,22
|63685
|0,57
|63127
|-0,88
|2,04
|ДТ-зимнее
|59651
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мазут топочный
|32553
|32195
|-1,1
|32431
|0,73
|32164
|-0,82
|31571
|-1,84
|-3,02
|Авиатопливо
|74754
|76412
|2,22
|76044
|-0,48
|74799
|-1,64
|73964
|-1,12
|-1,06
|СУГ
|12725
|12967
|1,9
|13465
|3,84
|13762
|2,21
|13821
|0,43
|8,61
Цены приведены по национальному индексу.