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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,26%, на Аи-92 - на 0,44% за неделю

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,26% - до 56592 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,44%, до 51288 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

31.03.202501.04.2025% к пр. д.02.04.2025% к пр. д.03.04.2025% к пр. д.04.04.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9555890559950,19560520,1564640,74565920,231,26
Регуляр-925106250202-1,68511291,85515790,8851288-0,560,44
ДТ-летнее61862625631,13633241,22636850,5763127-0,882,04
ДТ-зимнее59651---------
Мазут топочный3255332195-1,1324310,7332164-0,8231571-1,84-3,02
Авиатопливо74754764122,2276044-0,4874799-1,6473964-1,12-1,06
СУГ12725129671,9134653,84137622,21138210,438,61

Цены приведены по национальному индексу.

Аи-92 Аи-95 бензин Петербургская биржа
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