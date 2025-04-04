Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,26%, на Аи-92 - на 0,44% за неделю

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,26% - до 56592 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,44%, до 51288 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

31.03.2025 01.04.2025 % к пр. д. 02.04.2025 % к пр. д. 03.04.2025 % к пр. д. 04.04.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 55890 55995 0,19 56052 0,1 56464 0,74 56592 0,23 1,26 Регуляр-92 51062 50202 -1,68 51129 1,85 51579 0,88 51288 -0,56 0,44 ДТ-летнее 61862 62563 1,13 63324 1,22 63685 0,57 63127 -0,88 2,04 ДТ-зимнее 59651 - - - - - - - - - Мазут топочный 32553 32195 -1,1 32431 0,73 32164 -0,82 31571 -1,84 -3,02 Авиатопливо 74754 76412 2,22 76044 -0,48 74799 -1,64 73964 -1,12 -1,06 СУГ 12725 12967 1,9 13465 3,84 13762 2,21 13821 0,43 8,61

Цены приведены по национальному индексу.