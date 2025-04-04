Российский завод AstraZeneca в 2024 году увеличил выручку в 1,5 раза
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ООО "АстраЗенека Индастриз" (российский завод шведско-британской биофармацевтической компании AstraZeneca) по итогам 2024 года заметно увеличило доходы и прибыль относительно предыдущего года.
Как говорится в отчете компании, чистая прибыль достигла 3,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.
Согласно отчетным материалам общества, это его максимальная чистая прибыль с 2015 года, когда завод был запущен в Калужской области.
Выручка предприятия за отчетный год выросла также в 1,5 раза до 37,8 млрд рублей. Соответствующими темпами увеличилась и себестоимость - до 29,6 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ООО "АстраЗенека Индастриз" (в тыс. рублей):
|Показатель
|2024 год
|2023 год
|Динамика
|Выручка от продаж
|37 794 612
|25 490 215
|+1,48 раза
|Себестоимость продаж
|29 599 139
|20 160 429
|+1,47 раза
|Валовая прибыль
|8 195 473
|5 329 786
|+1,54 раза
|Прибыль от продаж
|7 173 683
|4 348 608
|+1,65 раза
|Прибыль до налогообложения
|4 848 176
|3 180 136
|+1,52 раза
|Чистая прибыль
|3 695 829
|2 427 697
|+1,52 раза
Кредиторская задолженность ООО сократилась с 19,523 млрд рублей на начало прошлого года до 18,931 млрд рублей на конец года, дебиторская - выросла с 20,381 млрд рублей до 26,809 млрд рублей.
Завод "АстраЗенека Индастриз" в Ворсино (Калужская область) мощностью 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в год был введен в эксплуатацию в октябре 2015 года, в проект вложено более $224 млн. Коммерческий выпуск продукции начался в 2016 году.
AstraZeneca занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает более чем в 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов.