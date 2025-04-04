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Российский завод AstraZeneca в 2024 году увеличил выручку в 1,5 раза

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ООО "АстраЗенека Индастриз" (российский завод шведско-британской биофармацевтической компании AstraZeneca) по итогам 2024 года заметно увеличило доходы и прибыль относительно предыдущего года.

Как говорится в отчете компании, чистая прибыль достигла 3,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.

Согласно отчетным материалам общества, это его максимальная чистая прибыль с 2015 года, когда завод был запущен в Калужской области.

Выручка предприятия за отчетный год выросла также в 1,5 раза до 37,8 млрд рублей. Соответствующими темпами увеличилась и себестоимость - до 29,6 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ООО "АстраЗенека Индастриз" (в тыс. рублей):

Показатель2024 год2023 годДинамика
Выручка от продаж37 794 61225 490 215+1,48 раза
Себестоимость продаж29 599 13920 160 429+1,47 раза
Валовая прибыль8 195 4735 329 786+1,54 раза
Прибыль от продаж7 173 6834 348 608+1,65 раза
Прибыль до налогообложения4 848 1763 180 136+1,52 раза
Чистая прибыль3 695 8292 427 697+1,52 раза

Кредиторская задолженность ООО сократилась с 19,523 млрд рублей на начало прошлого года до 18,931 млрд рублей на конец года, дебиторская - выросла с 20,381 млрд рублей до 26,809 млрд рублей.

Завод "АстраЗенека Индастриз" в Ворсино (Калужская область) мощностью 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в год был введен в эксплуатацию в октябре 2015 года, в проект вложено более $224 млн. Коммерческий выпуск продукции начался в 2016 году.

AstraZeneca занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает более чем в 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов.

АстраЗенека Индастриз AstraZeneca
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