Российский бизнес Zielinski & Rozen в 2024 г. увеличил выручку на 27%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Зелинский и Розен Парфюмерия", российское юрлицо бренда косметики и парфюмерии Zielinski&Rozen, по итогам 2024 года увеличило выручку на 27,1%, до 6,8 млрд рублей, говорится в бухотчетности компании.

Валовая прибыль выросла на 25,8% и составила 5,8 млрд рублей. Коммерческие расходы за прошлый год были на уровне 1,7 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза. Чистая прибыль компании снизилась на 5,5%, до 1,9 млрд рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, российское юрлицо принадлежит трем физлицам: 48% принадлежит Дмитрию Никулину, 45% - у гражданина Израиля Эреза Розена, 7% - у Алексея Мамина. Бренд Zielinski&Rozen представлен как в России, так и за рубежом, включая Израиль и страны Европы.



