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Суд по заявлению АСВ взыскал с экс-председателя СД Русстройбанка Иващука 171 млн руб. убытков

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) решил взыскать с бывшего председателя совета директоров московского Русстройбанка Николая Иващука убытки в размере 171 млн рублей.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, "основанием для взыскания послужило предоставление банком юридическому лицу заведомо невозвратного кредита, выгодоприобретателем которого был Николай Иващук".

Ранее Верховный Суд (ВС) России отменил решение нижестоящей инстанции, которая отказалась привлечь к субсидиарной ответственности Николая Иващука и его сына — экс-председателя совета директоров Дмитрия Иващука. В части Николая Иващука спор был направлен в первую инстанцию для переквалификации в убытки. В отношении Дмитрия Иващука ВС РФ оставил в силе судебный акт апелляции о его привлечении к субсидиарной ответственности.

К субсидиарной ответственности также были привлечены бывшие председатель правления Русстройбанка Андрей Струков и бенефициар Ольга Сорокина. Потенциальный размер ответственности трех привлеченных лиц составляет 20 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами.

ЦБ РФ отозвал у Русстройбанка лицензию 18 декабря 2015 года в связи с потерей ликвидности и неисполнением обязательств перед кредиторами. Кроме того, выявил регулятор, организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В конце февраля 2016 года банк признан банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

АСВ Русстройбанк Николай Иващук
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