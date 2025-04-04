Поиск

Минфин перечислил НРД 7,1 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042" и замещающему выпуску

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 7,1 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в начале декабря прошлого года, сегодняшняя выплата - седьмая осуществленная Минфином после замещения.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжили обращаться на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента РФ от 9 сентября 2023 года.

Номинальный объем выпуска евробондов с погашением в 2042 году составлял $3 млрд. По данным, которые приводил Минфин, локальными бумагами было замещено 40,6% этого выпуска.

Минфин НРД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

JPMorgan повысил оценку вероятности рецессии в мире до 60% с 40% в этом году

Медь рухнула в цене максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах

Медь рухнула в цене максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах

Суд по заявлению АСВ взыскал с экс-председателя СД Русстройбанка Иващука 171 млн руб. убытков

Цена Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года

Цена Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года

РФ передала "Нижфарм" во временное управление локальному поставщику лекарств

Суд не стал ограничивать работу терминала КТК после проверки Ространснадзора

Падение S&P 500 на 10% с возвращения Трампа показало худший старт президентства с 2001 г.

Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии

Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6127 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2237 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });