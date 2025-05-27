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НРД перечислили средства для выплаты в рублях купонов по евробондам "Россия-2026" и "Россия-2036", а также замещающим выпускам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,7 млрд руб. (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,4 млрд руб. (эквивалент 26,5 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2036 году, а также по двум замещающим выпускам, следует из сообщения министерства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинальных выпусков, так и тех, которые были размещены в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в начале декабря прошлого года, сегодняшняя выплата - восьмая осуществленная Минфином после замещения.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжили обращаться на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента России от 9 сентября 2023 года.

НРД Национальный расчетный депозитарий Минфин РФ
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