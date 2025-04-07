Совет директоров "Группы Позитив" рекомендовал не выплачивать дивиденды-2024

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Позитив" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Решение принято на заседании в понедельник, говорится в раскрытии компании.

Совет директоров рекомендовал акционерам чистую прибыль за 2024 год не распределять. Решение обусловлено, в том числе, отрицательным значением показателя управленческой чистой прибыли группы "NIC" по итогам 2024 года - поэтому дивиденды рекомендуется не выплачивать.

Годовое собрание акционеров ПАО запланировано на 21 мая.

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