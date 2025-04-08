Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1%

Лидируют ФосАгро и Совкомбанк

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (фьючерс на Brent отскочил выше $65 за баррель) после известий о готовности США к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены введенных Штатами импортных пошлин. Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 1% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах подъема выступают акции "ФосАгро" (+2,7%) и Совкомбанка (+2,7%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2756,79 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 апреля, составляет 86,1891 руб. (+1,91 рубля).

Подорожали также акции "Т-Технологии" (+2%), "ВК" (+1,9%), "Роснефти" (+1,8%), "Газпрома" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), "Магнита" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,2% "префы"), "ММК" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,6% "префы"), "НЛМК" (+0,3%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что России нет в списке стран, в отношении которых Вашингтон ввел новые пошлины, поскольку между странами почти нет торговых операций. "Причина в том, что мы, по сути, не ведем бизнес с Россией", - сказал Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Также Трамп заявил, что Вашингтон двигается к цели на переговорах с представителями России и Украины. "Мы встречаемся с российской стороной, мы встречаемся с украинской. Мы все ближе к цели", - сказал Трамп. "Но я недоволен бомбардировками, которые происходят в течение последних недель. Это ужасно", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Трампа, многие страны готовы к переговорам с США по теме пошлин. "Мы добиваемся потрясающего прогресса", - сказал он.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, накануне рынок акций РФ падал вслед за мировыми торговыми площадками и ценами на нефть, которые обновили минимум с весны 2021 года из-за эскалации торговых войн и планов ОПЕК+ по наращиванию добычи. В то же время ближе к концу торгов индекс даже выходил в "плюс" на фоне отскока на мировых площадках и технической перепроданности рынка, однако удержаться на положительной территории не удалось. Дополнительно на российский рынок давило отсутствие положительных геополитических новостей.

С технической точки зрения индекс МосБиржи вошел в зону перепроданности, на что указывает низкое значение индекса относительно силы RSI. В случае отскока целями для индекса МосБиржи могут выступать уровни 2890 и 3000 пунктов. При этом в сценарии дальнейшего снижения поддержкой может выступить уровень 2600 пунктов, считает Кауфман.

В США накануне по итогам волатильной сессии снизились индексы акций Dow (-0,9%) и S&P500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,1%).

Индекс S&P 500 в ходе торгов поднимался до 5246,57 пункта и падал до 4835,04 пункта, показав максимальное внутридневное колебание с 2010 года, пишет MarketWatch. Изменение Dow Jones в ходе одной торговой сессии было рекордным в истории, по данным CNBC.

Резкие изменения индексов спровоцировали сообщения СМИ о том, что Вашингтон собирается отложить введение ответных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов на 90 дней. Эти сообщения были вскоре опровергнуты Белым домом.

Президент США заверил, что не собирается откладывать на более поздний срок введение пошлин. При этом он выразил готовность к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены пошлин. "Мы готовы к переговорам по справедливым сделкам", - заявил Трамп.

Объявление пошлин в прошлую среду привело к тому, что неделя стала для американских индексов худшей с начала пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что эскалация внешнеторговой напряженности может спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Аналитики Morgan Stanley предположили, что фондовый индекс Standard & Poor's 500 может упасть еще на 7-8%, если Белый дом не отступит от планов по увеличению импортных пошлин или не появятся признаки смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Тем временем участники рынка все больше ждут снижения ставок Федрезерва с целью поддержать американскую экономику. Трейдеры теперь ожидают пять понижений ставки - суммарно на 125 базисных пунктов до конца текущего года. На прошлой неделе трейдеры ожидали всего трех снижений.

В то же время глава JPMorgan Джейми Даймон отметил, что пошлины наверняка приведут к ускорению роста цен как на американские, так и на импортные товары, "поскольку себестоимость растет, и повышается спрос на американские товары". По его мнению, инфляция будет устойчивее, чем многие ожидают, в результате чего процентные ставки могут оставаться повышенными даже в условиях охлаждения экономики.

В Азии во вторник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 5,1%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1,2-1,8%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены также растут в рамках коррекции после снижения накануне и по итогам минувшей недели.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $65,07 за баррель (+1,3%), майская цена WTI - $61,54 за баррель (+1,4%).

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%.

Позитивным фактором стали заявления главы Национального экономического совета США Кевина Хассетта о том, что свыше 50 государств обратились к американским властям с предложением провести переговоры по вопросу пошлин.

Трамп на прошлой неделе объявил о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США и установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что эта ставка начнет действовать с 5 апреля, а более высокие пошлины - с 9 апреля.

Это продолжает оставаться негативным фактором из-за возросших опасений, что мировая экономика может скатиться в рецессию, что негативно скажется на спросе на нефть.