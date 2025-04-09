Поиск

Суд по иску ООО "Гугл" арестовал 157 млн руб. на счетах агентства "Групформедиа"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Суд по иску российской "дочки" Google арестовал 157 млн рублей на счетах рекламного агентства "Групформедиа"

Арбитражный суд Москвы в конце марта по заявлению Валерия Таляровского, который является конкурсным управляющим ООО "Гугл" - российской "дочки" Google, принял меры обеспечения по его иску о признании недействительными платежей ООО "Гугл" в пользу рекламного агентства ООО "Групформедиа" (Москва) на сумму 157,4 млн рублей.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, 8 ноября 2024 года суд принял к производству заявление Таляровского о признании недействительными платежей, совершенных ООО "Гугл" 7 сентября 2021 года в пользу ООО "Групформедиа" в размере 115,6 млн рублей, а также применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Групформедиа" в пользу должника 41,7 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

В РоссииСуд по заявлению ООО "Гугл" арестовал у 6 рекламных агентств почти 1,5 млрд рублейЧитать подробнее

28 марта 2025 года в суд поступило заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на счетах ООО "Групформедиа" в российских кредитных организациях в пределах суммы 157,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в конце марта по заявлению Таляровского принял меры обеспечения по его аналогичным искам к еще шести рекламным агентствам. Суд тогда арестовал их денежные средства, размещенные на счетах в российских кредитных организациях, почти на 1,5 млрд рублей. Эти заявления Таляровского поступили в суд также в ноябре 2024 года.

В конце марта 2025 года конкурсный управляющий направил в суд заявления о принятии мер обеспечения в виде ареста денежных средств в пределах суммы требований.

Так, 24 марта суд арестовал денежные средства ООО "ИА РиалВеб" (612,1 млн рублей), 28 марта - ООО "АРВМ" (29,2 млн рублей), ООО "Р-Брокер" (46,9 млн рублей), ООО "Артикс ИС" (116,2 млн рублей) и ООО "Эмджиком" (234 млн рублей), 31 марта - ООО "Лайон Коммьюникейшнз" (445,2 млн рублей).

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года. Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал это заявление обоснованным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Дебиторская задолженность компании составляла тогда 27 млрд 25 млн рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательств у должника перед кредиторами, уточнялось в судебном акте.

В определении тогда отмечалось, что у должника на счете в Ситибанке на тот момент находились 636 тыс. рублей, основные средства оценивались в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - в 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - в 15,2 млн рублей, а также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей.

При этом задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляла 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Суд на первом заседании по делу о банкротстве привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.

Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

Участники первого собрания кредиторов компании, на которых приходится 97,2% от общей суммы требований к ООО "Гугл", в августе 2023 года решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Объем денежных обязательств ООО "Гугл" перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей, говорилось в материалах собрания кредиторов, состоявшегося 22 августа 2023 года. Участником собрания кредиторов с самым большим размером требований стала ФНС РФ в лице МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7, она предъявила требования на 19,57 млрд рублей.

18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.

На заседании в октябре 2023 года представитель временного управляющего заявил, что в реестр кредиторов на тот момент были включены требования 861 кредитора, сумма требований - около 53,6 млрд рублей.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом она получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток как минимум с 2009 года).

Российские регуляторы с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации, локализации персональных данных пользователей из РФ, снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, за неоднократные нарушения российского законодательства Google с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

Google Групформедиа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Ипотека в России

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Европейские рынки акций падают на 2,2-2,8% после вступления в силу пошлин США

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6162 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });