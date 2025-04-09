"Северсталь" в 2025 году вложит 57,9 млрд рублей в климатические и экологические проекты

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в 2025 году планирует инвестировать 57,9 млрд рублей в проекты для реализации программ в области климата и экологии, говорится в годовом отчете компании.

Основной объем средств будет направлен на строительство комплекса по производству железорудных окатышей (общая стоимость - 116 млрд рублей, ввод запланирован на 2026 год).

Согласно отчету, к концу 2024 года "Северсталь" снизила совокупные выбросы загрязняющих веществ на ЧерМК на 30,7% от базового 2017 года. Затраты на реализацию мероприятий комплексного плана федерального проекта "Чистый воздух" в период с 2018 по 2024 год составили 47,5 млрд. рублей.

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий в 2024 году составили 10,3 млрд рублей.