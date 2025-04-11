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Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,69%, на Аи-92 снизились на 0,94%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,69% до 57 118 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,94% до 50 135 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

07.04.202508.04.2025% к пр. д.09.04.2025% к пр. д.10.04.2025% к пр. д.11.04.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-955672956345-0,68568350,87571150,49571180,010,69
Регуляр-9250612509690,71512290,5151013-0,4250135-1,72-0,94
ДТ-летнее6248062176-0,49621800,0162172-0,0162013-0,26-0,75
Мазут топочный2945228519-3,1726744-6,22270471,13287336,23-2,44
Авиатопливо73451749552,05753870,5875180-0,2774821-0,481,87
СУГ13834142963,3413742-3,8813079-4,82135933,93-1,74

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа Аи-95 Аи-92
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