Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,69%, на Аи-92 снизились на 0,94%
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,69% до 57 118 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,94% до 50 135 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|07.04.2025
|08.04.2025
|% к пр. д.
|09.04.2025
|% к пр. д.
|10.04.2025
|% к пр. д.
|11.04.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|56729
|56345
|-0,68
|56835
|0,87
|57115
|0,49
|57118
|0,01
|0,69
|Регуляр-92
|50612
|50969
|0,71
|51229
|0,51
|51013
|-0,42
|50135
|-1,72
|-0,94
|ДТ-летнее
|62480
|62176
|-0,49
|62180
|0,01
|62172
|-0,01
|62013
|-0,26
|-0,75
|Мазут топочный
|29452
|28519
|-3,17
|26744
|-6,22
|27047
|1,13
|28733
|6,23
|-2,44
|Авиатопливо
|73451
|74955
|2,05
|75387
|0,58
|75180
|-0,27
|74821
|-0,48
|1,87
|СУГ
|13834
|14296
|3,34
|13742
|-3,88
|13079
|-4,82
|13593
|3,93
|-1,74
Цены приведены по национальному индексу