Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,69%, на Аи-92 снизились на 0,94%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,69% до 57 118 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,94% до 50 135 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

07.04.2025 08.04.2025 % к пр. д. 09.04.2025 % к пр. д. 10.04.2025 % к пр. д. 11.04.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 56729 56345 -0,68 56835 0,87 57115 0,49 57118 0,01 0,69 Регуляр-92 50612 50969 0,71 51229 0,51 51013 -0,42 50135 -1,72 -0,94 ДТ-летнее 62480 62176 -0,49 62180 0,01 62172 -0,01 62013 -0,26 -0,75 Мазут топочный 29452 28519 -3,17 26744 -6,22 27047 1,13 28733 6,23 -2,44 Авиатопливо 73451 74955 2,05 75387 0,58 75180 -0,27 74821 -0,48 1,87 СУГ 13834 14296 3,34 13742 -3,88 13079 -4,82 13593 3,93 -1,74

Цены приведены по национальному индексу