Представитель ЕК по торговле проведет 14 апреля в США переговоры о пошлинах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович 14 апреля проведет в Вашингтоне переговоры со своими американскими коллегами, сообщил пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Европейский союз хотел бы такого результата, от которого все выиграют: соглашения с американскими партнерами с целью избежать таможенных пошлин - вредной эскалации для обеих сторон Атлантики и для мировой экономики", - сказал Жилл.

По его словам, Шефчович направится в Вашингтон "с доброй волей для поиска решения, приемлемого для обеих сторон".

9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил на 90 дней повышение пошлин на импорт из более чем 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на это объявление: "Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Пока мы завершаем подготовку к принятию контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней. Если переговоры не будут удовлетворительными, вступят в силу наши контрмеры".