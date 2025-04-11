Поиск

Представитель ЕК по торговле проведет 14 апреля в США переговоры о пошлинах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович 14 апреля проведет в Вашингтоне переговоры со своими американскими коллегами, сообщил пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Европейский союз хотел бы такого результата, от которого все выиграют: соглашения с американскими партнерами с целью избежать таможенных пошлин - вредной эскалации для обеих сторон Атлантики и для мировой экономики", - сказал Жилл.

По его словам, Шефчович направится в Вашингтон "с доброй волей для поиска решения, приемлемого для обеих сторон".

9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил на 90 дней повышение пошлин на импорт из более чем 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на это объявление: "Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Пока мы завершаем подготовку к принятию контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней. Если переговоры не будут удовлетворительными, вступят в силу наши контрмеры".

Дональд Трамп США Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Марош Шефчович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ предупредил о предложениях мошенников инвестировать в цифровые рубли

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

Инфляция в Бразилии в марте обновила максимум более чем за два года

Доллар дешевеет из-за эскалации торговой войны, DXY упал до трехлетнего минимума

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Великобритания в 2025 году выделит военную помощь Украине на 4,5 млрд фунтов

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта

"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта

OpenAI сокращает сроки тестирования безопасности ИИ-моделей

Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"

Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });