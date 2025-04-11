Производитель картофеля фри "Ви Фрай" в 2024 году увеличил выручку на 29%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Ви Фрай", бывшая "дочка" ушедшего из РФ нидерландского производителя картофеля фри Lamb Weston Maijor (LWM), в 2024 году получила выручку в размере 27,283 млрд рублей, что на 29% больше, чем в 2023 году (21,172 млрд рублей), сообщается в ее отчетности.

Чистая прибыль выросла почти в 1,4 раза, до 13,339 млрд рублей с 9,698 млрд рублей в 2023 году. Этот показатель впервые достиг двузначного значения. Оба показателя - рекордные за время работы компании.

Завод по производству картофеля фри был введен LWM и компанией "Белая дача трейдинг" в Липецкой области в апреле 2018 года. Мощности предприятия, в которое было вложено 8,7 млрд рублей, рассчитаны на переработку 200 тыс. тонн картофеля в год. В начале 2021 года "Белая дача трейдинг" вышла из состава акционеров компании, продав свою долю (25,1%) Владимиру Цыганову - давнему партнеру основателя группы "Белая дача" Виктора Семенова.

LWM вышла из этого бизнеса в сентябре 2022 года. Ее доля в 74,9% сначала находилась на балансе компании "Ви Фрай". В настоящее время 75,1% принадлежит Цыганову, 24,9% - гендиректору компании Ирине Ван дер Берг.

"Ви Фрай" владеет компанией "ВГ" (прежнее название "ЛВМ Фарминг") в Тамбовской области, которая занимается обеспечением предприятия картофелем.

Согласно ее отчетности, выручка в 2024 году увеличилась до 363,345 млн рублей с 277,819 млн рублей годом ранее, чистая прибыль - до 14,182 млн рублей с 1,774 млн рублей соответственно.