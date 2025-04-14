РФ к 2050 году планирует нарастить добычу газа до 1,1 трлн куб. м

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Добыча газа в России к 2050 году должна вырасти до 1107 млрд куб. м (после 685 млрд куб. м 2024 году), такие цифры (для целевого сценария) содержатся в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года, которая была утверждена правительственным распоряжением от 12 апреля 2025 г. № 908-р. Документ опубликован на сайте правительства.

Инерционный сценарий на период до 2050 года предполагает добычу в 922 млрд куб. м.

На рубеже 2030 года показатели добычи газа целевого сценария заложены на уровне 853 млрд куб. м; 2036 г. - 965 млрд куб. м.

Поставки на внутренний рынок, как ожидается по целевому сценарию, составят в 2030 году 560 млрд куб. м, в 2036 г. - 589 млрд куб. м и 669 млрд куб. м в 2050 г. (после 496 млрд куб. м в 2023 г. фактически).

Поставки на экспорт вырастут до 293 млрд куб. м в 2030 г. и 438 млрд куб. м в 2050 г. (146 млрд куб. м в 2023 г.). В том числе экспорт трубопроводного газа достигнет 197 млрд куб. м (101 млрд куб. м в 2023 г.) и СПГ - 241 млрд куб. м (около 185 млн тонн - ИФ) после 45 млрд куб. м в 2023.

Показателями решения поставленных задач являются увеличение уровня газификации населения Российской Федерации с 73,8% в 2023 году до 82,9% в 2030 году, с 84% в 2036 году до 86,2% в 2050 году

Также прогнозируется увеличение проектной производительности экспортных газопроводов в страны Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона с 30 млрд. куб. метров в 2023 году до 98 млрд. куб. метров, объема производства сжиженного природного газа с 32,339 млн тонн в 2023 году до 90 - 105 млн тонн в 2030 году, до 110 - 130 млн тонн в 2036 году и до 110-175 млн. тонн в 2050 году.