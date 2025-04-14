Экспорт нефти из РФ в целевом сценарии Энергостратегии-2050 составляет 235 млн т/г

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт нефти в целевом сценарии Энергостратегии России до 2050 года предусматривается в объеме 235 млн тонн в год по сравнению с 234 млн тонн в 2023 году, говорится в документе.

Поставки на внутренний рынок должны составлять 305 млн тонн в год.

При этом предусматривается рост мощности экспортной инфраструктуры для перевозки нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта с 530 млн тонн до 550 млн тонн.



