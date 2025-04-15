Поиск

Южная Корея в марте нарастила импорт СПГ после снижения цен

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа (СПГ) в мире - в марте 2025 года импортировала 4,268 млн тонн СПГ, что на 18% больше, чем в том же месяце 2024 года (3,610 млн тонн), сообщила таможенная служба страны.

Ранее поставки снижались все три зимних месяца подряд.

С начала года импорт достиг 12,049 млн тонн, что на 6% меньше, чем годом ранее (12,780 млн тонн).

Активность корейских покупателей ожила по мере снижения цены на газ в регионе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в марте снизился до $470 за тысячу кубометров с сезонного пика в $536 в феврале. В марте рыночные цены в Европе и Азии практически достигли паритета, облегчая азиатским покупателям доступ к свободным объемам СПГ.

Из России в марте 2025 года в Южную Корею пришло три партии СПГ (191 тыс. тонн), как и годом ранее. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Крупнейшим поставщиком в марте 2025 года была Австралия (1,441 млн тонн, рост на 83%), за ней следуют Катар (664 тыс. тонн, +7%) и Малайзия (528 тыс. тонн, -20%). США в марте поставили в Корею пять партий СПГ, тогда как в феврале была всего одна.

Международное энергетическое агентство (МЭА) как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно представляет сильно заниженные прогнозы спроса. В обновленном прогнозе на 2025 год МЭА увеличило оценку спроса на газ в Южной Корее до "незначительного роста" с 3-процентного снижения в предыдущей (трёхмесячной давности) версии прогноза. На 2024 год также прогнозировалось аналогичное снижение, которое потом несколько раз пересматривалось в сторону небольшого роста. Фактически Южная Корея в 2024 году нарастила импорт СПГ на 5%.

МЭА Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

AmCham предложит отменить ограничения США на инвестиции в РФ, финансовое взаимодействие и часть санкций

AmCham предложит отменить ограничения США на инвестиции в РФ, финансовое взаимодействие и часть санкций

ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник

В РФ разработали правила для самозапрета на оформление сим-карт и отказа от спам-звонков

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга

Nvidia за четыре года построит ИИ-инфраструктуру в США на сумму до $500 млрд

Российские заводы американской Silgan перешли в управление Адыгеи

"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6191 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });