Южная Корея в феврале сократила импорт СПГ на 21%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в феврале 2025 года импортировала 3,344 млн тонн СПГ, что на 21% (в пересчете на сутки - снижение на 19%) меньше, чем в том же месяце 2024 года (4,257 млн тонн), сообщила таможенная служба страны.

Это минимальный показатель за последние пять месяцев. А из данных за февраль других лет - минимальный уровень за последние 8 лет - с 2017 года.

Активность корейских покупателей могла оказаться под давлением высоких цен на газ. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в феврале вырос до $535 за тысячу кубометров после $505 в январе.

С января рыночные цены на газ в Европе стали превышать цены в Азии. В феврале "европейская" премия (превышение среднего значения европейского спотового индекса TTF над азиатским JKM) выросла еще больше - до $14 за тысячу кубометров с $7 в январе.

Европейский рынок на фоне возврата погодных условий от аномального тепла в предыдущие годы к климатической норме в текущем отопительном сезоне потребовал для себя дополнительных объемов газа. Европа в феврале 2025 года импортировала 8,276 млн тонн СПГ, что на 11% или 831 тысячу тонн больше, чем годом ранее. В марте Европа продолжает наращивать импорт СПГ. А дальше - в летний период региону надо будет найти на рынке намного больший, чем в предыдущие годы объем СПГ для восполнения растраченных за зимы запасов в подземных хранилищах. Ситуацию осложняет остановка транзита через Украину российского газа, который всегда выполнял для европейского региона роль балансирующего и при этом крупнейшего источника поставок.

Из России в феврале 2025 года в Южную Корею пришло три партии СПГ (190 тысяч тонн) - как и в январе, как и годом ранее. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

США в феврале поставили в Корею всего одну партию (75 тысяч т), а год назад объем поставок был в 4,5 раз больше (340 тысяч тонн), что также подтверждает переток поставок газа на наиболее коммерчески выгодные направления. Зафиксированный результат является редчайшим явлением за историю торговли двух союзников. Меньшие объемы поставок американского СПГ в Корею были последний раз в начале 2017 года.

Крупнейшим поставщиком в феврале 2025 года была Австралия (958 тысяч тонн, -18%), за ней следуют Малайзия (809 тысяч тонн, +62%) и Катар (578 тысяч тонн, -39%).

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно представляет сильно заниженные прогнозы спроса. Актуальный прогноз МЭА на 2025 год предусматривает 3-процентное снижение потребления газа на фоне роста выработки возобновляемых источников и атомных электростанций. На 2024 год также прогнозировалось аналогичное снижение, которое потом несколько раз пересматривалось в сторону небольшого роста. Фактически Южная Корея в 2024 году нарастила импорт СПГ на 5%.