Банк "Санкт-Петербург" в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,4%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в I квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,4% до 15,6 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка в марте 2025 года составила 5,4 млрд рублей, что на 5,6% больше прибыли марта 2024 года.

Рентабельность капитала (ROE) за первые три месяца текущего года составила 30,5%, в марте – 29,9%.

Чистый процентный доход в первом квартале вырос на 15,9% до 19,7 млрд рублей, в марте – на 21,8% до 6,9 млрд рублей, чистый комиссионный доход – на 4,1% до 2,8 млрд рублей и на 11,1% до 1,2 млрд рублей соответственно.

Расходы на резервы по кредитам с начала года составили 0,1 млрд рублей (в марте также 0,1 млрд рублей). Стоимость риска в январе-марте оценена в 0,1% (0,1% в марте).

Операционные расходы в январе-марте сократились на 6,8% до 5,4 млрд рублей, в прошлом месяце – на 6,3% до 2 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 апреля 2025 года составил 743,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,7%. Корпоративный кредитный портфель снизился на 0,6% до 573,5 млрд рублей, розничный – вырос на 5,1% до 170,3 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности на 1 апреля снизился до 2,5% против 2,7% на 1 января 2025 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности составил 144,4% (на начало года - 141,9%).

Средства клиентов выросли на 1,3% до 721 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов уменьшились на 4,9% до 270,6 млрд рублей, розничных клиентов – увеличились на 5,5% до 450,4 млрд рублей.

Собственный капитал банка на конец отчетного периода достиг 211,1 млрд рублей (рост на 6,6%). Основной капитал с начала года не изменился и на 1 апреля составил 184,7 млрд рублей.

Норматив достаточности основного капитала на 1 апреля 2025 года составил 19,5% (20,4% на 1 января 2025 года), норматив достаточности собственного капитала – 22,2% (21,8%).

В своем сообщении банк также напомнил, что 20 марта наблюдательный совет кредитной организации утвердил рекомендации годовому собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2024 года. Выплата в размере 13,2 млрд руб. (всего 25,4 млрд рублей за прошлый год, включая начисленные дивиденды за I полугодие в объеме 12,2 млрд рублей) окажет влияние около 1.4 п.п. на показатель достаточности основного капитала.

"После выплаты дивидендов достаточность основного капитала продолжит существенно превышать минимальный уровень "не менее 12%", установленный в стратегии банка", - говорится в сообщении.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".