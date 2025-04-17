Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Лидирует в откате "ВК"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг умеренно просел, отыгрывая негативную динамику вечера среды на фоне отката индексов в США, однако фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель), что может скорректировать расстановку сил игроков. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,2% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами снижения выступили акции "ВК" (-1,2%) и ОК "Русал" (-1%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2855,77 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 апреля, составляет 82,5892 руб. (+28,89 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "НЛМК" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), ВТБ (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие положения от 21 апреля 2022 года, согласно которому судам, имеющим отношение к РФ, запрещено бросать якорь в американских портах.

"Политика и действия правительства Российской Федерации продолжают создавать чрезвычайную ситуацию (...), поэтому я продлеваю на год режим чрезвычайной ситуации в отношении РФ и чрезвычайные полномочия относительно регулирования швартовки и перемещений в порты США судов, связанных с РФ, как это изложено в прокламации 10371", - говорится в письме Трампа к Конгрессу, которое опубликовал Белый дом.

Также Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах по тарифам с прибывшей в Вашингтон японской делегацией, которую возглавляет министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава. "Для меня большая честь только что встретиться с японской делегацией по вопросам торговли. Большой прогресс", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Тем временем газета The New York Times сообщила, что Трамп на апрельской встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху проинформировал, что Вашингтон не поддержит израильский план нанесения удара по ядерным объектам Ирана.

"Ранее в этом месяце Трамп проинформировал Израиль о том, что США не поддержат нападение. Он обсудил вопрос с премьер-министром Нетаньяху в ходе его посещения Вашингтона на прошлой неделе. На встрече в Овальном кабинете Трамп объявил, что Соединенные Штаты начинают переговоры с Ираном", - пишет издание.

В публикации утверждается, что Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в мае. Первоначально Израиль по указанию премьера проинформировал Вашингтон о плане, который предусматривал "сочетание рейда израильских коммандос на подземные ядерные объекты с кампанией бомбардировок, в которой, как надеялись израильтяне, будет задействована американская авиация".

Газета отмечает, что Трамп отказался от поддержки этого плана в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы. В результате дебатов в американской администрации "был достигнут консенсус об отказе на данный момент от военных действий, к тому же, когда Иран продемонстрировал готовность к переговорам".

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 8 по 14 апреля составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля, 0,20% с 25 по 31 марта. С начала месяца рост цен к 14 апреля составил 0,27%, с начала года - 2,99%. Из данных за 14 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 апреля осталась на уровне конца марта и составила 10,34%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор рассмотрит вариант повышения ставки, если процесс дезинфляции не будет соответствовать планам по возвращению инфляции к цели.

Регулятор еще раз подчеркнул, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. ЦБ также повторил февральский прогноз по инфляции, согласно которому годовой показатель в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует по итогам опорного заседения совета директоров 25 апреля.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, нефть в середине недели выросла на фоне возросших надежд на смягчение торговой напряженности между США и Китаем, что поддержало и рынок акций РФ.

Представители администрации президента США Трампа допускают возможность налаживания экономического партнерства с Россией после прекращения огня на Украине, о чем ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Тем временем в среду истек мораторий на удары по энергоинфраструктуре в рамках конфликта РФ-Украина, и перспективы его продления остаются неясными, что создает риск нового обострения обстановки и снижения индекса МосБиржи к локальным минимумам.

Зоной сопротивления для индекса МосБиржи выступает 200-дневная скользящая средняя, которая теперь проходит в районе 2900 пунктов. При закреплении выше этого уровня индекс может дойти до сопротивления 2990-3000 пунктов, считает аналитик "Финама".

В США в среду индексы акций снизились на 1,7-3,1% во главе с Nasdaq после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что торговые войны могут осложнить задачу Федрезерва по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости.

На мероприятии в Чикаго Пауэлл также заявил, что ФРС не планирует вмешиваться, чтобы успокоить рынки. По его словам, последствия вводимых президентом США Трампом импортных пошлин пока вызывают слишком много вопросов. "Этого мы пока не знаем, а пока не узнаем, не сможем принимать взвешенные решения", - сказал Пауэлл.

Ранее глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак также отметила, что Федрезерву стоит удерживать ставки на прежнем уровне до тех пор, пока ситуация с пошлинами не прояснится.

Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Рост оказался максимальным с января 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 1,3%, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в Штатах в марте уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,2%.

Всемирная торговая организация (ВТО) в среду резко ухудшила прогноз для мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%.

Как говорится в отчете организации, прогноз основан на ситуации с внешнеторговыми пошлинами по состоянию на 14 апреля. По мнению аналитиков ВТО, эта ситуация может ухудшиться, и тогда мировая торговля товарами упадет на 1,5%.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,7%), также "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,6-0,8%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены продолжили рост среды на осторожных сигналах деэскалации в отношениях США с Китаем, а также на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $66,43 за баррель (+0,9%), цена майского фьючерса на WTI - $63,18 за баррель (+1,1%).

Китай просигнализировал о своей открытости для диалога с США, но при этом потребовал изменения тональности заявлений Вашингтона на более уважительную, а также назначения американцами представителя по переговорам, пользующегося поддержкой президента США Дональда Трампа. Это повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное снижение напряженности в международной торговле, пишет Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 654 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тыс. баррелей.