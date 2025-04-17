АФК "Система" в IV квартале нарастила выручку на 12,2% - до 343,3 млрд рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" по итогам IV квартала 2024 года получило выручку в 343,3 млрд рублей - показатель вырос год к году на 12,2%, сообщила корпорация.

Скорректированная OIBDA в отчетном квартале увеличилась на 40,3% - до 83,6 млрд рублей.

По итогам 2024 года АФК "Система" отчиталась о росте выручки на 17,8% - показатель достиг 1,2 трлн рублей. Скорр. OIBDA увеличилась на 18,5% и составила 330 млрд рублей.

В материалах АФК указано, что лидерами по темпам роста выручки и OIBDA в минувшем году стали активы в сфере девелопмента, медицины, телекоммуникаций (с точки зрения выручки) и агропрома (с точки зрения OIBDA).

Чистые финансовые обязательства на уровне корпцентра АФК составили 315,4 млрд рублей на 31 декабря 2024 года против 288,7 млрд рублей на 30 сентября 2024 года. Рост показателя обусловлен инвестициями, в том числе в лесопромышленный актив, уточняется в сообщении.

CAPEX АФК по итогам 2024 года составил 189,3 млрд рублей (58,6 млрд рублей в IV квартале).

Консолидированный чистый убыток АФК по итогам 2024 года составил 11 млрд рублей. В 2023 году этот показатель был на уровне 5,3 млрд рублей.