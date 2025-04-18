Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,48%, на Аи-92 - на 5,02% за неделю

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,48% - до 59571 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,02%, до 53982 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

14.04.2025 15.04.2025 % к пр. д. 16.04.2025 % к пр. д. 17.04.2025 % к пр. д. 18.04.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 57014 57442 0,75 58094 1,14 58884 1,36 59571 1,17 4,48 Регуляр-92 51401 51306 -0,18 52445 2,22 53139 1,32 53982 1,59 5,02 ДТ-летнее 61969 62084 0,19 62893 1,3 62899 0,01 62550 -0,55 0,94 Мазут топочный 28509 28493 -0,06 28156 -1,18 26401 -6,23 27586 4,49 -3,24 Авиатопливо 75228 74437 -1,05 74437 0 74582 0,19 75259 0,91 0,04 СУГ 13470 13920 3,34 14438 3,72 14771 2,31 14642 -0,87 8,7

Цены приведены по национальному индексу