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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,48%, на Аи-92 - на 5,02% за неделю

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,48% - до 59571 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,02%, до 53982 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

14.04.202515.04.2025% к пр. д.16.04.2025% к пр. д.17.04.2025% к пр. д.18.04.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9557014574420,75580941,14588841,36595711,174,48
Регуляр-925140151306-0,18524452,22531391,32539821,595,02
ДТ-летнее61969620840,19628931,3628990,0162550-0,550,94
Мазут топочный2850928493-0,0628156-1,1826401-6,23275864,49-3,24
Авиатопливо7522874437-1,05744370745820,19752590,910,04
СУГ13470139203,34144383,72147712,3114642-0,878,7

Цены приведены по национальному индексу

Аи-92 Аи-95 Петербургская биржа
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