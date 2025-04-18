Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,48%, на Аи-92 - на 5,02% за неделю
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,48% - до 59571 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,02%, до 53982 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|14.04.2025
|15.04.2025
|% к пр. д.
|16.04.2025
|% к пр. д.
|17.04.2025
|% к пр. д.
|18.04.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|57014
|57442
|0,75
|58094
|1,14
|58884
|1,36
|59571
|1,17
|4,48
|Регуляр-92
|51401
|51306
|-0,18
|52445
|2,22
|53139
|1,32
|53982
|1,59
|5,02
|ДТ-летнее
|61969
|62084
|0,19
|62893
|1,3
|62899
|0,01
|62550
|-0,55
|0,94
|Мазут топочный
|28509
|28493
|-0,06
|28156
|-1,18
|26401
|-6,23
|27586
|4,49
|-3,24
|Авиатопливо
|75228
|74437
|-1,05
|74437
|0
|74582
|0,19
|75259
|0,91
|0,04
|СУГ
|13470
|13920
|3,34
|14438
|3,72
|14771
|2,31
|14642
|-0,87
|8,7
Цены приведены по национальному индексу