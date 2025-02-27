Сбербанк намерен выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме (не менее 50% от чистой прибыли), заявил президент - председатель правления банка Герман Греф в ходе конференц-звонка.

"Я не могу гарантировать, что будет через три года, потому что я не знаю, что со всеми с нами будет, но в этом году за прошлый год мы, конечно же, заплатим дивиденды в полном объеме. Мы проползли по достаточности капитала в 13,3%, у нас шансов не платить дивиденды, и мы делали все для того, чтобы таких шансов не было. Мы, конечно же, заплатим все дивиденды", - сказал Греф.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено около 790 млрд рублей (по итогам 2023 года Сбер направил на дивиденды 752 млрд рублей).

Банк приложит все усилия, чтобы соблюсти баланс между необходимостью поддержания достаточности капитала, инвестициями в развитие и выплатой дивидендов, добавил Греф.

"Я не могу гарантировать вам, что мы в следующие три года будем платить все запланированные дивиденды, потому что слишком волатилен мир. Знаете, under promise, over deliver (обещай меньше, давай больше - ИФ). Поэтому я бы был безответственным человеком в собственных же глазах и в глазах моей команды (мы все такие), если бы я сейчас разбрасывался обещаниями", - подчеркнул глава Сбербанка.

"Но могу только сказать, что мы будем делать все, чтобы все эти задачи (капитал, инвестиции, дивиденды - ИФ) упаковать в полное выполнение обязательств перед всеми", - добавил он.

По его словам, при необходимости поиска дополнительных источников инвестиций Сбербанк в первую очередь будет сокращать издержки, повышая эффективность, нежели сокращать дивидендные выплаты.

"Я не исхожу из того, что если мы недоплатим нашим акционерам, это облегчит нашу задачу инвестиций. В любой компании нашего размера, даже с тем, что мы каждый год "чистимся", сокращаем расходы, есть всегда огромный запас эффективности. Где почистить "муда"? "Муда" - по-японски в Toyota Production System, это слово перекочевало в производственную систему Сбербанка, это ненужные действия или мусор. Нам есть, что вычищать. И если будет очень тяжело, мы в первую очередь будем искать в собственных карманах, в собственных неэффективных издержках. И уж последние, кто будут, это наши акционеры, когда мы извинимся за то, что мы не можем выплатить дивиденды. Надеюсь, что вы от нас таких извинений не услышите", - заявил Греф.

Он отметил, что у некоторых членов набсовета были вопросы к топ-менеджменту Сбера о размере дивидендных выплат.

"У нас, когда поменялся наблюдательный совет, у нас с новыми членами совета возникло напряжение сразу - мы были заподозрены в том, что мы там что-то такое пытаемся делать, чтобы не платить повышенные дивиденды. Я говорю: "Господа, давайте сделаем так: вы поживите в компании полгода, а потом делайте выводы". Для нас это оскорбительно. У нас другая философия бизнеса, другая философия жизни. Для нас уплата всех налогов - это даже не обязанность, а честь. И для нас уплата дивидендов - это тоже часть нашей миссии, часть нашего предназначения здесь. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы свои обязательства выполнять так, чтобы никто не мог сказать, что мы, хоть в мелочи, где-то не дотянули", - заявил глава Сбербанка.