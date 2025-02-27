Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 508,6 млрд руб. за 2023 год, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка в IV квартале 2024 года сократилась на 1,8% - до 353,1 млрд руб. против 359,7 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

Результаты оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли в 2024 году на 5,3% - до 1 трлн 589,3 млрд руб., в IV квартале - на 0,7% - до 362,1 млрд руб.

Рентабельность капитала в 2024 году сократилась до 24,0% с 25,3%, в IV квартале - до 20,6% с 22,9%.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в IV квартале 2024 года составили 135,4 млрд руб. преимущественно за счет создания резервов по корпоративному портфелю (годом ранее расходы составляли 30,1 млрд руб.). Этот показатель за 2024 год составил 413,0 млрд руб. в основном за счет розничного сегмента против 265,0 млрд руб. расходов в 2023 году.

Стоимость риска в 2024 году достигла 1,0% (в 2023 году - 0,8%), в IV квартале - 1,2% (годом ранее - 0,3%). Банк объясняет рост этого показателя в четвертом квартале досозданием резервов в корпоративном сегменте. В розничном сегменте стоимость риска снизилась за квартал в связи с сезонным улучшением качества, отмечает банк.

Чистые процентные доходы в 2024 году выросли на 17,0% - до 2 трлн 999,6 млрд руб. В IV квартале этот показатель увеличился на 12,0% - до 824,4 млрд руб.

Чистая процентная маржа составила 6,01% в IV квартале 2024 года против 5,86% в III квартале 2024 года и 6,26% в IV квартале 2023 года. Этот показатель в 2024 году снизился до 5,90% с 5,98% в 2023 году.

Чистые комиссионные доходы в 2024 году выросли на 10,3% - до 842,9 млрд руб., в IV квартале - на 9,8% - до 231,1 млрд руб.

Операционный доход до резервов в 2024 году вырос на 10,8% - до 3 трлн 506,1 млрд руб., в IV квартале - на 9,6% - до 883,4 млрд руб. Операционные расходы в 2024 году увеличились на 15,0% - до 1 трлн 62,6 млрд руб., в IV квартале - на 5,5% - до 308,0 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 34,9% в IV квартале и 30,3% за 12 месяцев 2024 года.

Базовый капитал первого уровня в 2024 году вырос на 5,4% - до 6,43 трлн руб. (рост за квартал - 6,0%), капитал первого уровня - на 5,3% - до 6,58 трлн руб. (+5,9% за квартал), общий капитал - на 5,2% - до 6,8 трлн руб. (рост за квартал на 5,8%).

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня в 2024 году снизились на 1,1 процентный пункт (п.п.) - до 12,1% и 12,4% соответственно, коэффициент достаточности общего капитала сократился на 1,2 п.п. - до 12,8%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 на конец 2024 года восстановился до 13,3% - минимально допустимого стратегией уровня для направления на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли.