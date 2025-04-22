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Мосбиржа начинает расчет индекса замещающих гособлигаций

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 28 апреля начинает расчет и публикацию нового индикатора российского долгового рынка – индекса государственных замещающих облигаций, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

В базу расчета нового индекса войдут выпуски государственных замещающих облигаций, номинированные в долларах США, со сроком до погашения не менее трех месяцев и допущенные к торгам на Мосбирже.

Расчет значения индекса будет производиться по формулам совокупного дохода и чистых цен в двух вариантах – с капитализацией в российских рублях и в долларах США.

Новый индикатор будет демонстрировать состояние сегмента замещающих государственных облигаций и в перспективе может быть использован для создания инвестиционных и аналитических продуктов.

Также с 28 апреля расчет всех индексов ОФЗ, в базы которых включаются выпуски облигаций, номинированные в рублях РФ, а также индексов корпоративных облигаций RUCBITR1Y и RUCBICP1Y (в базу расчета включаются облигации с дюрацией менее одного года), RUCBTR3YNS, RUCBCP3YNS (с дюрацией от одного года до трех лет), RUCBTR5YNS, RUCBCP5YNS (с дюрацией от трех до пяти лет), RUFLCBTR, RUFLCBCP (в базу расчета входят выпуски с переменным купоном) будет осуществляться с периодичностью один раз в 15 секунд. В настоящее время эти индексы рассчитываются с периодичностью один раз в день.

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