Уолл-стрит резко выросла во вторник на политических заявлениях и корпоративных отчетах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли более чем на 2% во вторник, восстановившись после падения днем ранее благодаря позитивным заявлениям властей США о торговых вопросах.

Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно появится просвет. "Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел продлится долго", - приводит Associated Press выдержки из речи Бессента на закрытом мероприятии для JPMorgan Chase. При этом он отметил, что переговоры с Китаем будут нелегкими и официально еще не стартовали.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга на вопрос о возможной торговой сделке США с Китаем ответила, что американский президент Дональд Трамп сказал ей, что дела "продвигаются очень хорошо".

Кроме того, издание Politico сообщило, что Белый дом близок к заключению торговых соглашений с Японией и Индией.

"Мы переживаем период экстремальной волатильности, когда не стоит слишком сильно реагировать на ежедневные новости", - отметила инвестиционный директор Антиви Багунда.

Также во вторник инвесторы оценивали массу корпоративных отчетов.

Акции 3M Co. подскочили на 8,1%, максимальными темпами среди всех компонентов индекса Dow Jones. Компания, выпускающая десятки тысяч наименований различных товаров, увеличила чистую прибыль в первом квартале на 20%.

Цена бумаг Verizon Communications повысилась на 0,6%. Американский оператор связи в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. В то же время компания зафиксировала больший, чем ожидалось, отток клиентов.

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin нарастила чистую прибыль и выручку в прошлом квартале, и её рыночная стоимость выросла на 0,8%.

Другой оборонный подрядчик, RTX Corp., в январе-марте снизил чистую прибыль на 10%, и капитализация компании упала на 9,8%.

Рыночная стоимость GE Aerospace поднялась на 6,1% после того, как эта компания, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом квартале на 13%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

Нефтесервисная компания Halliburton Co. сократила чистую прибыль почти в три раза в первом квартале 2025 года, при этом ее выручка также уменьшилась, но оказалась выше прогноза аналитиков. Акции компании подешевели на 5,6%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 2,66% и составил 39186,98 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,51% - до 5287,76 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,71% и составил 16300,42 пункта.