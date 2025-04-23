Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1% в начале основной сессии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду снижается из-за возникших сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешняя фондовая конъюнктура улучшилась и дорожает нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 1% к уровню закрытия основой сессии накануне, лидируют в снижении акции ПАО "Южуралзолото" (-3%) и ПАО "Полюс" (-3%) на фоне упавшего золота (цена драгметалла упала на 2,9%, до $3320 за унцию).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2925,33 пункта (-1%), индекс РТС - 1131,26 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 апреля, составил 81,462 руб. (+70,23 копейки).

Подешевели также акции "Магнита" (-1,9%), "Роснефти" (-1,6%), "ВК" (-1,6%), ВТБ (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -1,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Газпрома" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Северстали" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве (с учетом утренних торгов) составил 24,86 млрд рублей (из них 4,87 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,73 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,5 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этой неделе посетит РФ для переговоров с российским руководством, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Спецпосланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - заявила она в ходе брифинга. Левитт отметила, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп считают, что переговоры по Украине продвигаются в верном направлении.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, пишет американская газета New York Times.

"Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа", - говорится в материале.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне настроения рынка акций РФ оставались оптимистичными на фоне роста нефти и новостей о возможном продолжении дипломатических контактов между Россией и США, включая сообщения о планируемом визите на неделе в Москву американского спецпосланника Уиткоффа.

Цены на нефть марки Brent растут, хотя обстановка на нефтяном рынке остается напряженной вследствие растущих опасений относительно возможной рецессии, вызванной торговыми войнами. На этом фоне Минэкономразвития ухудшило свой прогноз на 2025-2028 годы по цене нефти Brent с $81,7 до $68 за баррель, что предполагает цену Urals на уровне $56 за баррель - на $4 ниже базовой цены "бюджетного правила". Соответственно, недостающие доходы РФ придется покрывать из Фонда национального благосостояния, полагают эксперты "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает в среду охлаждения российского рынка после бурного роста и допускает откат индекса МосБиржи к 2900 пунктам.

Индекс МосБиржи накануне вырос на фоне очередной порции обнадеживающих геополитических сообщений СМИ, в ходе вечерних торгов коснувшись отметки 3000 пунктов. Торговая активность заметно увеличилась, подтверждая выраженно новостной характер торговли: объем торгов ликвидными акциями превысил 139 млрд руб., это максимальный уровень с 9 апреля, в 1,5 раза выше, чем в среднем за последнюю неделю.

"Сегодня, учитывая понижение уровня представительства на встрече США, стран Европы и Украины, и как следствие, ожиданий по ее итогам, вероятно охлаждение на рынке акций РФ. В частности, Рубио и Уиткофф не поедут на встречу в Лондоне, где будут присутствовать главы МИД Франции, ФРГ, Великобритании и Украины - а это предполагает, что план США по мирному урегулированию Европа и Украина не готовы согласовать. Значит, от встречи в Лондоне прорывов ждать вряд ли стоит", - считает Локтюхов.

"Ждем, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2900-3000 пунктов, с возможным откатом уже к его нижней границе. Дорожающая нефть, скорее, выступит смягчающим фактором", - добавил представитель ПСБ.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что без реального позитива рынок акций РФ не пройдет отметку 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

Накануне на вечерних торгах индекс МосБиржи "прокалывал" отметку 3000 пунктов, где началась фиксация прибыли. В среду утром сокращение "лонгов" продолжается, индекс МосБиржи провалился в район 2930 пунктов, отмечает эксперт.

"Поводом для оптимизма стала геополитика - ожидания визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также сообщения в западных СМИ о предложениях президента РФ Владимира Путина по прекращению огня. Однако мы по-прежнему не стали бы закладываться на то, что все геополитические позитивные прогнозы реализуются в полной мере", - полагает эксперт.

"Вчерашний подъем имел огромную спекулятивную составляющую. Об этом говорит тот факт, что в числе лучших было много самых фундаментально бесперспективных бумаг: "ПИК", "Самолет", "Система", "ВК", "Мечел". Для этих эмитентов важно не столько улучшение геополитики, сколько снижение ключевой ставки ЦБ, а это пока мало связанные процессы. Отчасти их рост (по некоторым бумагам он превышал 7% на максимумах) был вызван закрытием "шортов", - считает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 2,5-2,7%, отыграв потери предыдущего дня благодаря позитивным заявлениям властей США о торговых вопросах.

Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно появится просвет. "Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел продлится долго", - приводит Associated Press выдержки из речи Бессента на закрытом мероприятии для JPMorgan Chase. При этом он отметил, что переговоры с Китаем будут нелегкими и официально еще не стартовали.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга на вопрос о возможной торговой сделке США с Китаем ответила, что американский президент Дональд Трамп сказал ей, что дела "продвигаются очень хорошо".

Кроме того, издание Politico сообщило, что Белый дом близок к заключению торговых соглашений с Японией и Индией.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1,2-2% во главе с фьючерсом на Nasdaq) на возросших надеждах относительно смягчения напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Президент США Дональд Трамп признал во вторник, что введенные им 145%-е пошлины на китайские товары являются слишком высокими, и обещал, что снизит их и добьется торгового соглашения с Пекином.

Улучшению настроений инвесторов также способствовали заявления Трампа относительно того, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал процентные ставки.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне новых санкций США, призванных ограничить поставки энергоносителей из Ирана, а также более мягких заявлений американского президента Трампа в отношении торговых отношений с Китаем.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $68,42 за баррель (+1,5% и +1,8% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $64,64 за баррель (+1,5% и +2% во вторник).

Вашингтон ввел санкции против работающего в сфере СПГ бизнесмена из Ирана Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что Эмамджомех и подпавшие под санкции компании "ответственны за поставки иранского СПГ и нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки".

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 17:30 по Москве. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей.