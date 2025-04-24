Nissan ждет рекордного убытка в $5,3 млрд в прошлом фингоду

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. пересмотрел прогноз на минувший финансовый год, завершившийся 31 марта, и теперь ожидает зафиксировать чистый убыток в размере до 750 млрд иен ($5,3 млрд) из-за расходов, связанных с реструктуризацией.

Если новый прогноз сбудется, убыток будет худшим для компании за всю её историю.

Февральский прогноз предусматривал, что убыток Nissan составит около 80 млрд иен. Аналитики в среднем ожидали убытка в 112 млрд иен.

Компания ухудшила оценку операционной прибыли до 85 млрд со 120 млрд иен, при этом повысив прогноз выручки до 12,6 трлн с 12,5 трлн иен.

Отчетность компании за прошлый фингод будет опубликована 13 мая.

Акции Nissan в четверг подорожали на 0,6%, пересмотренный прогноз был обнародован после закрытия торгов в Токио. С начала года капитализация компании упала на 31%.