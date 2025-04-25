В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на "Мосбирже" в пятницу растет в ожидании новостей по урегулированию российско-украинского конфликта, вероятных сигналов от Банка России о смягчении в будущем денежно-кредитной политики и на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $67 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,8%, лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,5%) и "ВК" (+3,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,8% до составил 2967,37 пункта, индекс РТС вырос на 0,8% до 1128,21 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 25 апреля, составляет 82,8559 рубля (+49,22 копейки).

Подорожали акции ВТБ (+1,7%), ОК "Русал" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), АФК "Система" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,3%) после отсечки на МосБирже финальных дивидендов за 2024 год (73 рубля на акцию, с учетом прошедшего в марте 2025 года дробления акций с коэффициентом 1:10). По результатам 9 месяцев 2024 года "Полюс" выплатил 1301,75 рубля на акцию, в общей сложности - около 177 млрд руб. До этого компания последний раз платила дивиденды за первое полугодие 2021 года.

Россия будет готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но для этого нужно завершить работу над некоторыми вопросами, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Президент США упоминал сделку, и мы готовы к тому, чтобы ее согласовать. Однако еще есть конкретные аспекты, по которым требуется завершить работу, - сказал он CBS News. - Именно этим мы сейчас и занимаемся".

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ближайшие дни важными для решения украинского кризиса. По его словам, он верит, что обе стороны конфликта хотят мира, и считает необходимым усадить их за стол переговоров.

Трамп добавил, что у него есть свой дедлайн в посредничестве в этом вопросе, и предупредил, что если проблему не удастся решить в те сроки, которые он определил, "мы начнем вести себя совершенно по-другому".

Он также заявил, что пока не намерен рассуждать о возможности дополнительных санкций против России. "Я бы ответил на этот вопрос через неделю", - сказал президент. "Мы оказываем очень много давления на Россию", - добавил он.

Говоря о том, на какие уступки была бы готова пойти Москва для решения украинского кризиса, Трамп ответил: "Закончить войну, отказаться от того, чтобы захватить всю страну. Это большие уступки".

Кроме того, он заявил, что оказывает сильное давление на Россию для решения украинского кризиса, однако не обо всем этом давлении говорят публично. По словам Трампа, об этом знают и люди, близкие к ситуации.

Президент США отметил, что его администрация оказывает давление и на Украину. "Мы оказываем сильное давление и на тех, и на других", - сказал он.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, перспективы мирного урегулирования украинского конфликта остаются туманными, хотя диалог России с США продолжается. Ожидается, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф может встретиться с президентом РФ Путиным в эту пятницу. Кроме того, внимание инвесторов приковано к решению Банка России по ключевой ставке: большинство экспертов сходится во мнении, что ставка будет сохранена на уровне 21%, несмотря на признаки снижения инфляции.

В лидерах роста последние дни выступают акции ГК "ПИК", после того как президент Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о сложной ситуации в жилищном строительстве в России и необходимости особого внимания к этой сфере.

Для индекса МосБиржи магической цифрой выступает рубеж 3000 пунктов. Чтобы продолжить рост, необходимо преодолеть сопротивление, которое встретилось на этом уровне, и закрепиться выше. Возможно, "для разбега" индексу придется отступить в сторону 2800 пунктов, а сильный уровень поддержки находится в районе 2600 пунктов, считает Калачев.

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что ключевым фактором, определяющим настроения российских инвесторов, остается ситуация вокруг Украины. Поступающие новости носят противоречивый характер. С одной стороны, заявления Трампа о возможном "большом прогрессе" в переговорах по Украине в ближайшие дни и его призывы к диалогу между сторонами конфликта могут восприниматься как позитивный сигнал. С другой стороны, сохраняется высокая степень неопределенности. Сообщения о том, что Киев готовится к сценарию прекращения поддержки со стороны Вашингтона, а также продолжающиеся дискуссии о параметрах потенциального мирного урегулирования, включая требования США о праве Украины иметь собственную армию, подчеркивают сложность переговорного процесса, полагают эксперты

Дополнительную интригу вносят новости о пересмотре Великобританией и Францией планов по отправке войск на Украину, а также заявления нового французского посла о возможности снятия санкций с России при учете европейских пожеланий в мирном соглашении. На фоне этих геополитических событий российский рынок акций демонстрирует сдержанную динамику, отслеживая новости в рамках потенциального разрешения конфликта. Любые сигналы, указывающие на деэскалацию, или, наоборот, на усиление напряженности, могут вызвать значительные движения котировок. В текущих условиях инвесторы предпочитают сохранять осторожность, ожидая большей ясности относительно дальнейшего развития событий, полагают аналитики.

В пятницу на настроения игроков могут повлиять итоги заседания Банка России - ожидается неизменность ставки. "Скорее всего, первое снижение произойдет на заседании в июне, и ставку снизят сразу на 2-3 п.п. Мы пересмотрели свои ожидания по ставке на конец года: наш прогноз - снижение ставки до 16% к концу года", - полагают эксперты "Цифра брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы по-прежнему надеются получить обнадеживающие торговые сигналы от Трампа, в целом оставаясь в неопределенности. Российский рынок акций проявляется осторожность в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Регулятор, скорее всего, не станет ее менять, но даже смягчение сигнала в виде отсутствия в формулировках перспективы еще одного повышения ставки может быть воспринято с умеренным оптимизмом, считает Кожухова.

В США в четверг индексы акций выросли на 1,2-2,7% во главе с Nasdaq, завершив в "плюсе" третью сессию подряд. Инвесторы изучали квартальную отчетность компаний, а также следили за сигналами Белого дома относительно перспективы нормализации торговых отношений США с Китаем.

Изменение тона заявлений Вашингтона в отношении пошлин на импорт китайских товаров улучшило настроения на рынках. Ранее на этой неделе Трамп признал, что объявленные им 145-процентные ставки слишком высоки, пообещав снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Министр финансов США Скотт Бессент также сказал, что есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли, однако позднее добавил, что Трамп не планирует снижать пошлины в одностороннем порядке.

Как показали опубликованные в четверг статданные, объем новых заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики, прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали их роста на 2%. В феврале рост заказов составил 0,9%, как и сообщалось ранее.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,7%).

Биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День ветеранов).

Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на встрече G20 в Вашингтоне повторил, что КНР будет придерживаться умеренно мягкой денежно-кредитной политики для поддержки экономики страны.

На нефтяном рынке цены в пятницу слабо растут, но неделя завершается в "минусе". Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и Китая. Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал на пресс-конференции в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав "беспочвенными" любые сообщения об их продвижении.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $66,94 за баррель (+0,7% накануне), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7% до $63,23 за баррель (+0,8% в четверг).

С начала этой недели контракты потеряли более 1% на фоне сообщений СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание производства нефти в июне. Следующая встреча коалиции для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.