Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,33%, на Аи-92 - на 4,2% за неделю

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,33% - до 60604 руб./т, на Регуляр-92 - на 4,2%, до 55175 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

21.04.2025 22.04.2025 % к пр. д. 23.04.2025 % к пр. д. 24.04.2025 % к пр. д. 25.04.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 59807 59523 -0,47 59698 0,29 60366 1,12 60604 0,39 1,33 Регуляр-92 52953 53463 0,96 53167 -0,55 54468 2,45 55175 1,3 4,2 ДТ-летнее 62634 62755 0,19 62414 -0,54 62859 0,71 62861 0 0,36 Мазут топочный 26296 25459 -3,18 25891 1,7 24929 -3,72 24215 -2,86 -7,91 Авиатопливо 74044 71873 -2,93 72581 0,99 72898 0,44 70753 -2,94 -4,44 СУГ 13943 14542 4,3 14416 -0,87 14101 -2,19 14188 0,62 1,76

Цены приведены по национальному индексу