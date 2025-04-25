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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,33%, на Аи-92 - на 4,2% за неделю

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,33% - до 60604 руб./т, на Регуляр-92 - на 4,2%, до 55175 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

21.04.202522.04.2025% к пр. д.23.04.2025% к пр. д.24.04.2025% к пр. д.25.04.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-955980759523-0,47596980,29603661,12606040,391,33
Регуляр-9252953534630,9653167-0,55544682,45551751,34,2
ДТ-летнее62634627550,1962414-0,54628590,716286100,36
Мазут топочный2629625459-3,18258911,724929-3,7224215-2,86-7,91
Авиатопливо7404471873-2,93725810,99728980,4470753-2,94-4,44
СУГ13943145424,314416-0,8714101-2,19141880,621,76

Цены приведены по национальному индексу

Аи-92 Аи-95 Петербургская биржа
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