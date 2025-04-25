Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,33%, на Аи-92 - на 4,2% за неделю
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,33% - до 60604 руб./т, на Регуляр-92 - на 4,2%, до 55175 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|21.04.2025
|22.04.2025
|% к пр. д.
|23.04.2025
|% к пр. д.
|24.04.2025
|% к пр. д.
|25.04.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|59807
|59523
|-0,47
|59698
|0,29
|60366
|1,12
|60604
|0,39
|1,33
|Регуляр-92
|52953
|53463
|0,96
|53167
|-0,55
|54468
|2,45
|55175
|1,3
|4,2
|ДТ-летнее
|62634
|62755
|0,19
|62414
|-0,54
|62859
|0,71
|62861
|0
|0,36
|Мазут топочный
|26296
|25459
|-3,18
|25891
|1,7
|24929
|-3,72
|24215
|-2,86
|-7,91
|Авиатопливо
|74044
|71873
|-2,93
|72581
|0,99
|72898
|0,44
|70753
|-2,94
|-4,44
|СУГ
|13943
|14542
|4,3
|14416
|-0,87
|14101
|-2,19
|14188
|0,62
|1,76
Цены приведены по национальному индексу