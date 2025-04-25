СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в 14,68 рублей на акцию

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,68 рублей на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 20 июля.

Годовое собрание акционеров "Роснефти" назначено на 30 июня, дата закрытия реестра для принятия участия в собрании - 5 июня.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 2024 году составила 1,084 трлн рублей, что на 14,4% ниже год к году. Учитывая ранее выплаченные промежуточные дивиденды в 36,47 руб./акция, аналитики, опрошенные "Интерфаксом", полагали, что финальные дивиденды могут составить 14,5 руб., а суммарные выплаты - 51 руб./акция.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.