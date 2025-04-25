Поиск

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в 14,68 рублей на акцию

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,68 рублей на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 20 июля.

Годовое собрание акционеров "Роснефти" назначено на 30 июня, дата закрытия реестра для принятия участия в собрании - 5 июня.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 2024 году составила 1,084 трлн рублей, что на 14,4% ниже год к году. Учитывая ранее выплаченные промежуточные дивиденды в 36,47 руб./акция, аналитики, опрошенные "Интерфаксом", полагали, что финальные дивиденды могут составить 14,5 руб., а суммарные выплаты - 51 руб./акция.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ к вечеру превысил 3000п по индексу МосБиржи

Вероятность повышения ставки Банка России с марта снизилась

Вероятность повышения ставки Банка России с марта снизилась
Ставка ЦБ РФ

На заседании ЦБ в пятницу сложился широкий консенсус по сохранению ставки

На заседании ЦБ в пятницу сложился широкий консенсус по сохранению ставки
Ставка ЦБ РФ

Банк России скорректировал прогноз по средней ставке на 2025 год до 19,5-21,5%

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6259 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне105 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });