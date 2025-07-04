Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2024 год в 14,68 рубля на акцию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,68 рубля на акцию, сообщила компания.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 20 июля.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Уставный капитал НК составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 руб.

Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 2024 году составила 1,084 трлн рублей, что на 14,4% ниже, чем в 2023-м. Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды в 36,47 рубля/акция.

Акционеры также избрали совет директоров, который не претерпел изменений. В него вошли председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент, главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор Педро А. Акино, мл. (Филиппины), представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди (Катар), представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль-Моханнади (Катар), ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина независимый директор Виктор Мартынов, академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro) независимый директор Говинд Коттис Сатиш (Индия), главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, который возглавляет совет директоров "Роснефти".

Крупнейшими акционерами компании являются "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.