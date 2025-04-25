Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на монетарных и геополитических новостях

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос после ожидаемого решения Банка России не менять ключевую ставку и смягчения сигнала регулятора до "нейтрального", а также на геополитических новостях о продолжающихся попытках урегулирования российско-украинского конфликта. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов, обновив максимум на закрытии основных торгов с конца марта; локомотивом роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+4,1%), "ВК" (+3,7%), "Газпрома" (+3,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3006,14 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1145,73 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 апреля, составил 82,6549 руб. (-20,1 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 2,7-4,6%, доллар от ЦБ РФ вырос на 1,52 рубля.