ГК СМК вложила в модернизацию своего нижегородского завода метконструкций 2,4 млрд руб.

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ГК "СМК", крупный производитель промышленных, строительных металлоконструкций, вложила 2,4 млрд рублей в модернизацию входящего в группу предприятия в Нижегородской области, сообщается на сайте компании.

Согласно пресс-релизу, в пятницу на базе АО "СМК Кулебаки" (Нижегородская область) состоялась торжественная церемония открытия первой очереди производственного комплекса. Проект, реализованный в рамках масштабной инвестпрограммы, предусматривал модернизацию действующего производства и строительство новых производственных площадей. Создано более 500 новых рабочих мест.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов.

По данным пресс-службы регионального правительства, в результате реализации инвестпроекта производственные мощности возросли вдвое – с 24 тыс. тонн до 48 тыс. тонн металлоконструкций в год.

На сайте ГК сообщается, что завод в Нижегородской области вошел в состав группы СМК в 2002 году, тогда же началась поэтапная модернизация производства. В частности, в 2023-2025 гг. реализован масштабный инвестпроект по расширению и модернизации производственного корпуса для выпуска конструкций повышенной сложности, обновлен парк оборудования.

"СМК Кулебаки" производит металлоконструкции, которые используются, в частности, при строительстве мостов, эстакад и путепроводов, складских терминалов. В настоящее время предприятие преимущественно ориентировано на производство конструкций для промышленных объектов нефтегазовой и химической отраслей, имеет опыт поставки металлоконструкций для строительства Омского НПЗ, Амурского ГПЗ, ВМЗ и других крупных объектов.

В ГК "СМК" также входят АО "СМК Шадринск" (г. Шадринск, Курганская область), ООО "СМК Орск" (г. Орск, Оренбургская область), проектное бюро ООО "КМ-Центр" (г. Нижний Новгород, Нижегородская область). Согласно информации на сайте ГК, предприятиями группы для Амурского ГПЗ изготовлено и поставлено 20,5 тыс. тонн металлоконструкций, для Атырауского НПЗ (Казахстан) – 8 тыс. тонн, для "ЗапСибНефтехима" – 17 тыс. тонн, для "Лахта Центра" (Санкт-Петербург, штаб-квартира "Газпрома") – 2,5 тыс. тонн, для перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в морском порту Тамань - 1,9 тыс. тонн, для "Арктик СПГ 2" (Мурманск) поставлено 1 тыс. тонн металлоконструкций.