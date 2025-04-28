Brent подешевела до $66,67 за баррель

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению, растеряв рост, достигнутый в ходе сессии ранее. Трейдеры оценивают перспективы спроса и предложения, отслеживая новости о ходе переговоров США с торговыми партнерами, новых мерах стимулирования в Китае, а также ходе консультаций между Вашингтоном и Тегераном.

К 14:36 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,3%) до $66,67 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,22 (0,35%), до $62,8 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Понижательное давление на котировки оказывает обеспокоенность возможным избытком предложения. Достижение прогресса в переговорах по ядерной программе Ирана может привести к снятию санкций США с нефтяного сектора Ирана. Делегации двух стран завершили третий раунд консультаций, в следующую субботу состоится четвертый.

Перспектива наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+ также негативно влияет на настроения участников рынка.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил ABC News, что Вашингтон продолжает переговоры, причем с некоторыми торговыми партнерами, особенно в азиатских странах, они продвигаются "очень хорошо".

Китай полностью уверен в достижении намеченных на текущий год целей и задач социально-экономического развития, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференции в понедельник. Он также рассказал о планах по внедрению во втором квартале новых мер, направленных на поддержку восстановления экономики в условиях нарастающих внешних вызовов, сообщило агентство Синьхуа. Эти меры будут иметь пять ключевых направлений: поддержка занятости и стабильности внешней торговли, стимулирование потребления, расширение эффективных инвестиций и создание благоприятных условий для развития.