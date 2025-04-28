Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3030п по индексу МосБиржи

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал короткую предпраздничную торговую неделю с роста на фоне известий, что президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на Украине в дни 80-летия Победы; сдерживающим фактором для "быков" выступило ухудшение внешней конъюнктуры и просевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов, лидировали в росте акции ВТБ (+15% до 100,03 рубля) на дивидендных новостях, а также бумаги "Газпрома" (+3,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3034,3 пункта (+0,9%, днем индекс поднимался выше 3052 пунктов), индекс РТС - 1157,98 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 апреля, составил 82,5467 руб. (-10,82 копейки).

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил телеграм-канал Кремля. "По решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - подчеркивает Кремль. В Кремле также предупредили, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ".

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 274,75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля, общий объем выплат держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд рублей. Набсовет ВТБ рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11 июля 2025 года.

"В 2024 году группа ВТБ перевыполнила показатели, предусмотренные стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. В итоге набсовет поддержал предложение менеджмента ВТБ и принял решение рекомендовать выплату дивидендов за 2024 год - на год раньше, чем планировалось ранее. Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом", - заявил глава ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводятся в сообщении.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты по итогам 2025 года. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты и раньше - по итогам работы в 2024 году. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в феврале 2025 года заявил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ.

Группа ВТБ в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 28% - до 551,4 млрд рублей. В 2025 году ВТБ планирует заработать 430 млрд рублей прибыли.

Подорожали в понедельник также акции "Магнита" (+3%), "Селигдара" (+2,5%), ОК "Русал" (+2,3%), "Норникеля" (+2,1%), "Газпром нефти" (+1,5%), "МТС" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,2%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,1% "префы"), "Т-Технологии" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,8% "префы"), АФК "Система" (+0,2%).

Сбербанк в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 9,7%, до 436,1 млрд руб., сообщил банк. Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших рост чистой прибыли банка в I квартале на 5% - до 417,3 млрд руб. Рентабельность капитала Сбербанка в I квартале 2025 года составила 24,4% (годом ранее - 24,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,9%), "ВК" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "ФосАгро" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "Московской биржи" (-0,5%), "Роснефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что в ходе общения со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в пятницу Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий.

Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся на выходных телефонном разговоре своего главы Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, где стороны подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала переговоров с целью согласования пути к миру на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что окончательное урегулирование украинского кризиса должно базироваться на двух основах: невступлении Украины в НАТО и закреплении ее внеблокового статуса, а также преодолении последствий действий властей страны против русскоязычного населения, включая признание территориальных реалий.

"Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер", - подчеркнул Лавров.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, несмотря на короткую торговую неделю перед майскими праздниками инвесторы не спешат сокращать активность торговли и уходить на выходные.

Весомый позитив на рынок принесли акции ВТБ, прибавлявшие в какой-то момент более 19% на решении наблюдательного совета о выплате дивидендов впервые за 4 года. Другой финансовый гигант - Сбербанк утром хорошо отчитался за первый квартал, показав рост чистой прибыли на 9,7%. Однако это не стало неожиданностью для инвесторов, привыкших к поступательному росту банка, и реакция акций оказалась умеренной. Самую значимую поддержку рынку оказало заявление Путина о планируемом перемирии в период празднования Дня Победы. Акции "НОВАТЭКа" просели по причине дивидендного "гэпа", компанию им составили корректирующиеся вниз бумаги ПАО "Полюс", отметил эксперт.

"Мы видим, что корпоративные новости компаний снова возвращают свой вес, а фактор сохраняющейся высокой ключевой ставки ЦБ все меньше смущает игроков. Сильнее новых заявлений менеджмента сейчас могут оказаться лишь новости геополитики. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 апреля - 3000-3150 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ начал неделю с роста в район 3030 пунктов по индексу МосБиржи. Позитивные новости в геополитике поддерживают широкий рынок, а корпоративные события - бумаги отдельных эмитентов. В фокусе на короткой предпраздничной неделе остаются геополитические новости и данные Росстата по недельной инфляции.

Акции ВТБ раллировали на дивидендных новостях, "Газпром" также оказался в лидерах роста как явный бенефициар потенциального мирного соглашения по Украине - инвесторы позитивно восприняли новости о временном перемирии. Акции "Магнита" подросли в ожидании новостей о выплате дивидендов, игроки ориентируются на опубликованный ранее отчет компании по РСБУ, в рамках которого наблюдался перевод денег на корпоративный центр. "НОВАТЭК" в главных аутсайдерах на фоне дивидендной отсечки (компания распределила финальные дивиденды за 2024 год в размере 46,65 рубля на акцию), отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок вырос благодаря корпоративным драйверам, а также объявлению Владимиром Путиным о временном прекращении огня на Украине с 8 по 11 мая. Президент РФ также подчеркнул готовность к конструктивному взаимодействию с международными партнерами по ситуации вокруг Украины.

На западных фондовых площадках в понедельник в условиях спокойного макроэкономического календаря не наблюдалось единства в настроениях. Инвесторы остаются в ожидании торговых и геополитических новостей и оценивают их влияние на крупнейшие экономики. Российский рынок стремится к целям краткосрочного роста 3060 пунктов и 1185 пунктов по индексам МосБиржи и РТС благодаря корпоративным драйверам и новым обнадеживающим геополитическим сигналам, на этот раз касающимся инициативы РФ по временному перемирию. Рынку РФ у текущих уровней предстоит определиться со среднесрочным трендом, хорошую базу для смены которого на "бычий" создает дивидендный сезон и сюрпризы от ряда компаний по выплатам, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы показывают умеренную динамику. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет торговые переговоры с Китаем, но Китай это отрицает. Министр финансов США Скотт Бессент отметил возможность заключения масштабного соглашения с Китаем и сообщил о планах согласования торговой сделки с Южной Кореей на следующей неделе.

Российский рынок акций закрепляется выше рубежа 3000 пунктов по индексу МосБиржи. В пятницу ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, при этом не рассматривал вариант повышения ставки, как было на прошлых заседаниях, что можно счесть позитивным сигналом. Геополитика также продолжает играть немалую роль в определении направления рынка. На встрече в пятницу представителя США Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. На выходных госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что текущая неделя станет решающей в определении того, возможно ли вообще закончить данный конфликт.

После закрепления индекса МосБиржи выше 3000 пунктов следующей целью роста может стать 3200 пунктов, считает Степанов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что пока имеет смысл оставлять большую часть инвестиционного портфеля в облигациях и фондах денежного рынка.

"Технически индекс МосБиржи продолжает торговаться в восходящем канале, границами которого в начале последней недели апреля выступают отметки 2970 и 3060. Можно спекулятивно торговать фьючерсом на индекс МосБиржи в этом канале, а среднесрочным инвесторам - сохранять открытые "лонги", - полагает Антонов.

Мировые фондовые рынки

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng не изменился), стагнирует Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX изменились на 0,1-0,3%), проседают Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-1% во главе с Nasdaq).

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в торговых отношениях США и Китая. Признаки деэскалации напряженности между странами оказали позитивное влияние на настроения участников рынка на прошлой неделе, однако сигналы, поступающие от Вашингтона и Пекина, остаются противоречивыми.

В пятницу СМИ сообщили, что Китай отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Позднее президент США Трамп заявил, что не снизит тарифы для Китая, если Пекин не предложит "что-то существенное" взамен. Ранее Трамп признал, что введенные им 145%-е пошлины на китайские товары являются слишком высокими, пообещав снизить их после заключения торгового соглашения с КНР. Президент США также заявлял, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако МИД Китая назвал ложными утверждения властей США о начале переговоров с Пекином по теме пошлин.

Китай полностью уверен в достижении намеченных на текущий год целей и задач социально-экономического развития, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференции в понедельник. Он рассказал о планах по внедрению во втором квартале новых мер, направленных на поддержку восстановления китайской экономики в условиях нарастающих внешних вызовов.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены снижаются на опасениях излишка предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $65,62 за баррель (-1,9% и +0,5% в пятницу), июньская цена WTI - $61,94 за баррель (-1,7% и +0,4% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%. С начала месяца фьючерсы на Brent упали более чем на 10%.

Котировки испытывают давление на фоне переговоров по ядерной программе Ирана, прогресс в которых может привести к снятию санкций США с нефтяного сектора страны. Делегации США и Ирана завершили третий раунд консультаций, в следующую субботу состоится четвертый.

Перспектива наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+ также негативно влияет на настроения участников рынка.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил на ABC News в воскресенье, что Вашингтон продолжает переговоры, причем с некоторыми торговыми партнерами, особенно в азиатских странах, они продвигаются "очень хорошо".

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Группа ЛСР" (+4,9%), ПАО "Яковлев" (+3,6%), ПАО "Артген" (+3,1%), ПАО "ЭсЭфАй" (+2,8%), ПАО "Россети Сибирь" (+2,5%), "Распадской" (+2,4%), банка "Санкт-Петербург" (+2,1%).

ПАО "Россети Сибирь" в январе-марте 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 1,072 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Подешевели бумаги МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-2,8%), "Ростелекома" (-2,3%).

Совет директоров ПАО "ВИ.Ру" (-2%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. "Часть чистой прибыли ООО "ВсеИнструменты.ру" (100%-е дочернее общество ПАО) за 2024 год планируется выплатить в пользу общества в 2025 году. В этой связи вопрос о распределении прибыли общества за 2025 год должен быть рассмотрен не позднее 31 декабря 2025 года", - уточняется в раскрытии компании.

При этом компания сообщила, что годовое собрание акционеров состоится 3 июня, дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 9 мая. В повестку ГОСА, помимо вопроса о дивидендах, включены пункты об избрании совета директоров и назначении аудиторской организации.

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group (-1%) по итогам IV квартала 2024 года по МСФО получил чистый убыток в размере 7,38 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее (5,55 млрд рублей) и на 37% больше, чем в предыдущем квартале (5,4 млрд рублей), сообщила компания.

Выручка Segezha в IV квартале выросла на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (24,8 млрд рублей) и снизилась на 4,4% по сравнению в предыдущим кварталом (27,1 млрд рублей), до 25,9 млрд рублей. OIBDA холдинга составила 1,4 млрд рублей, меньше в 1,6 раза, чем в IV квартале 2023 года (2,28 млрд рублей) и вдвое меньше, чем в III квартале 2024 года (2,9 млрд рублей).

Результаты компании оказались примерно на уровне ожиданий рынка. Согласно составленному "Интерфаксом" консенсус-прогнозу, аналитики прогнозировали чистый убыток Segezha в IV квартале 2024 года на уровне 7,5 млрд рублей, выручку - 25,1 млрд рублей, OIBDA - 1,5 млрд рублей.

По итогам всего 2024 года показатель OIBDA Segezha по МСФО составил 10 млрд рублей, впервые за два постсанкционных года показав рост - на 8%. Годовая выручка холдинга увеличилась на 15% - до 101,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 9,8%. Чистый убыток компании за 2024 год составил 22,3 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2023 году. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 года достиг 147,9 млрд рублей против 143,5 млрд рублей кварталом ранее.

Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) (акции не изменились в цене) по РСБУ выросла в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, до 5,4 млрд руб., сообщается в отчете компании. Выручка НМТП увеличилась на 9,4%, превысив 9,6 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 156,95 млрд рублей (из них 56,19 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 27,37 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,32 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).