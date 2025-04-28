Поиск

Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после вечернего клиринга

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вечерняя сессия на срочном рынке "Московской биржи" началась после проведения клиринга, свидетельствуют данные торгов.

Мосбиржа в понедельник вечером несколько раз переносила старт вечерней сессии - на 19:30, 19:45 и 20:00 по московскому времени.

Стандартное расписание вечернего клиринга - с 18:50 до 19:05 по московскому времени.

Неделю назад, 22 апреля, биржа приостанавливала торги на срочном рынке в связи с конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании примерно на полчаса. По ситуации с вечерними торгами на срочном рынке 28 апреля биржа пока не давала комментариев.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Старт вечерней сессии на срочном рынке Мосбиржи задерживается

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

В Сбере отметили, что банки РФ значительно сократили кредитование в юанях

В Сбере отметили, что банки РФ значительно сократили кредитование в юанях

Рынок акций усилил рост на новостях об объявлении Путиным перемирия в дни 80-летия Победы

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

ВТБ возобновляет выплату дивидендов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });