Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после вечернего клиринга

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вечерняя сессия на срочном рынке "Московской биржи" началась после проведения клиринга, свидетельствуют данные торгов.

Мосбиржа в понедельник вечером несколько раз переносила старт вечерней сессии - на 19:30, 19:45 и 20:00 по московскому времени.

Стандартное расписание вечернего клиринга - с 18:50 до 19:05 по московскому времени.

Неделю назад, 22 апреля, биржа приостанавливала торги на срочном рынке в связи с конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании примерно на полчаса. По ситуации с вечерними торгами на срочном рынке 28 апреля биржа пока не давала комментариев.