Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,3% на старте торгов основной сессии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник снизился на фоне опасения затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, игроки фиксируют прибыль после активного роста накануне, вызванного решением президента РФ Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы; сдерживающим фактором для покупателей выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился в район $65 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,3% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах отката выступили акции "ПИКа" (-3%), "ВК" (-2,4%), "ММК" (-2%), "НОВАТЭКа" (-2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2994,99 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1142,97 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 апреля, составляет 82,5467 руб. (-10,82 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), "НЛМК" (-1,8%), АФК "Система" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -0,9% "префы"), ОК "Русал" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), Сбербанка (-1,4% и -1,4% "префы"), "Газпрома" (-1,3%), "Северстали" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), "Т-Технологии" (-1%), "Магнита" (-0,9%), "МТС" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), ВТБ (-0,4%).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между РФ и Украиной, о чем сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент ясно давал понять, что ему нужно постоянное прекращение огня", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 27 апреля заявил, что украинский кризис нужно завершать без промедления. "После визита в Москву 25 апреля спецпосланника президента США Стива Уиткоффа госсекретарь заявил своему российскому коллеге о следующих шагах в мирных переговорах России и Украины и о необходимости закончить войну сейчас", - говорится в заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс.

В Европе обеспокоены возможностью отказа президента США Дональда Трампа и дальше участвовать в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей властей европейских стран.

"Европейские и украинские чиновники боятся, что Дональд Трамп - на грани выхода из мирных переговоров, и что он, вероятно, использует малейший успех в переговорах в качестве предлога для слов, будто его работа сделана, заявляют лица, знакомые с ходом дискуссий", - отмечает издание.

"Трамп намеренно создаёт ситуацию, в которой у него появится повод уйти и оставить всё на усмотрение Европы", - передаёт издание слова одного из неназванных европейских чиновников.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предстоящем усилении давления Запада на Россию для прекращения огня на Украине. "Мы увеличим давление на Россию", - сказал Макрон в понедельник в интервью журналу Paris Match.

По словам президента, это произойдет в "ближайшие восемь-десять дней". Он считает, что ему удалось убедить американскую сторону "в возможности эскалации угроз, и потенциально, санкций" в отношении Москвы, чтобы склонить Кремль к прекращению огня.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, в центре внимания инвесторов остаются переговоры относительно урегулирования украинского конфликта. В частности, накануне позитива добавило заявление президента РФ о приостановке боевых действий на три дня на период празднования Дня Победы. В ответ представители Украины снова предложили ввести немедленное прекращение огня на 30 дней. Некоторую неопределенность вносят сообщения о том, что президент США Трамп хотел бы добиться полноценной сделки между РФ и Украиной уже в ближайшее время. При этом негативом для российского рынка выступает снижение цен на нефть марки Brent.

Главной корпоративной новостью начала недели стала рекомендация набсовета ВТБ выплатить 25,58 руб. на обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2024 год (доходность выплаты может составить почти 26%). На этом фоне в моменте акции ВТБ взлетели более чем на 20%, но по итогам вечерних торгов рост замедлился до 12%. Некоторый негатив привнесли слова финансового директора банка о том, что для восполнения потраченного на дивиденды капитала ВТБ может рассмотреть допэмиссию, отметил Кауфман.

С технической точки зрения индекс МосБиржи вплотную приблизился к границе краткосрочного нисходящего тренда и 50-дневней скользящей средней. В случае пробития данного уровня у индекса откроется дорога к росту до сопротивления у отметки 3130 пунктов. В то же время ближайшей поддержкой на данный момент выступает уровень 2990 пунктов, считает представитель "Финама".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, неделя на рынке акций РФ началась с роста, но затем прокатилась волна фиксации прибыли, которая увела индекс МосБиржи под отметку 3000 пунктов.

Во вторник борьба за отметку 3000 пунктов продолжится, поддержка лежит в районе 2985 пунктов, сопротивление - 3080 пунктов, считает эксперт.

"Акции "Газпрома" разогревают под выход отчетности за 2024 год, которую компания обещала раскрыть в апреле. Пока не стоит покупать акции "Газпрома" даже в спекулятивных целях, поскольку за последнее время он сильно вырос, и даже выход хорошей отчетности может спровоцировать фиксацию прибыли "по факту". Вместе с отчетом может быть объявлена рекомендация по дивидендам. Фундаментально "Газпром" не выглядит сильным из-за потери высокомаржинального европейского рынка", - считает Антонов.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,3% по итогам волатильной сессии. На этой неделе рынок ждет публикации важных статданных. В частности, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев. Кроме того, в пятницу Минтруд США опубликует апрельский отчет о ситуации на рынке труда.

Также в течение недели финпоказатели обнародуют крупнейшие ИТ-компании США, включая Apple, Microsoft и Amazon.com.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng прибавляет всего 0,03%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником по случаю Дня Сёва.

Экспорт Гонконга в марте подскочил на 18,5% в годовом выражении - до $455,5 млрд, что является максимальным объемом за три года. Импорт увеличился на 16,6% - до $500,9 млрд. При этом рост обоих показателей стал самым значительным за четырнадцать месяцев.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены во вторник снижаются из-за отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 9:20 по Москве во вторник составила $65,26 за баррель (-0,9% и -1,5% в понедельник), июньская цена WTI - $61,48 за баррель (-0,9% и -1,6% накануне).

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли. "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он в интервью CNBC.

В центре внимания также остаются переговоры по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.

Кроме того, понижательное давление на котировки оказывают ожидания дальнейшего наращивания нефтепроизводства в ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько стран-участниц альянса намерены предложить ускорить увеличение добычи нефти в июне.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти в США. Официальные данные о резервах топлива в Штатах будут опубликованы министерством энергетики в среду.