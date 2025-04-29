Объем торгов акциями на Мосбирже в выходные в марте-апреле составил 154 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 505 тысяч частных инвесторов заключили почти 3,5 млн сделок с акциями на "Московской бирже" суммарным объемом 154,1 млрд рублей за первые два месяца проведения торгов в выходные дни, говорится в сообщении площадки.

Максимальный объем операций в ходе сессии выходного дня на Мосбирже зафиксирован 26 апреля – 29,8 млрд рублей.

В торгах приняли участие 30 профучастников.

Биржа напомнила, что торги выходного дня в период майских праздников пройдут 3-4 и 10-11 мая.

Мосбиржа запустила торги акциями по выходным 1 марта. Сейчас инвесторам доступны 100 акций.

Торговая сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Ценовые границы в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.