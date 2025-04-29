Сделка "Акрон холдинга" по покупке трансформаторного завода в ОАЭ не состоялась

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сделка ГК "Акрон холдинг" по покупке у саудовского холдинга трансформаторного завода в Объединенных Арабских Эмиратах не состоялась, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Акрон холдинга" Павел Морозов.

"Сделка, к сожалению, не состоялась. Разногласия в оценке бизнеса, финансовом результате. Мы отправили предоплату, после этого сделали аудит, не получили необходимую финмодель, и, фактически, потеряли задаток. В проект дальше не пошли", - сказал Морозов.

На вопрос о новых проектах на Ближнем Востоке, Морозов ответил: "Пока нет".

В июле 2024 года Морозов сообщил "Интерфаксу" о договоренности "с одним известным саудовским холдингом" о приобретении трансформаторного завода, расположенного в эмирате Абу-Даби. Сделку планировалось закрыть в III квартале 2024 года, запустить завод - в I квартале 2025 года. Планировалось, что завод будет производить 10 тысяч трансформаторов в год. В качестве рынков сбыта предполагались страны Ближнего Востока.

"Завод в 2009 году построила компания Siemens с саудовскими партнерами. К сожалению, их партнерство не сложилось, завод последние два года стоял, не работал, но там самое современное оборудование, самые современные передовые линии. С саудовским холдингом мы достигли договоренности о приобретении", - говорил он.

Сообщалось также, что в конце марта прошлого года "Акрон холдинг" запустил в ОАЭ завод по производству медной катанки из металлолома.

ГК "Акрон Холдинг" - вертикально-интегрированный промышленно-металлургический холдинг полного цикла, занимается, в частности, заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов на территории России и стран СНГ.