"Акрон холдинг" покупает трансформаторный завод в ОАЭ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ГК "Акрон холдинг" планирует приобрести у саудовского холдинга трансформаторный завод в Объединенных Арабских Эмиратах, сделка может быть закрыта в третьем квартале текущего года, сообщил на "Иннопроме-2024" гендиректор "Акрон холдинга" Павел Морозов.

"В настоящий момент мы занимаемся проведением технического, финансового, юридического аудита по покупке трансформаторного завода, расположенного в эмирате Абу-Даби, провели переговоры с одним известным саудовским холдингом. (...) Планируем закрыть сделку в третьем квартале 2024 года", - сказал он на бизнес-форуме "Промышленный диалог: Россия - Объединенные Арабские Эмираты".

Морозов уточнил "Интерфаксу", что завод будет производить порядка 10 тысяч трансформаторов в год.

"Завод в 2009 году построила компания Siemens с саудовскими партнерами. К сожалению, их партнерство не сложилось, завод последние два года стоял, не работал, но там самое современное оборудование, самые современные передовые линии. С саудовским холдингом мы достигли договоренности о приобретении", - сказал он.

Гендиректор "Акрон холдинга" отметил, что запустить завод планируется в первом квартале 2025 года. В качестве рынков сбыта предполагаются страны Ближнего Востока.

"Планируем нашу локацию в ОАЭ рассматривать как хаб для продаж на международном рынке", - добавил Морозов.

Возможную сумму сделки он раскрывать не стал.

На бизнес-форуме Морозов рассказал, что в конце марта "Акрон холдинг" также запустил в ОАЭ завод по производству медной катанки из металлолома.

ГК "Акрон холдинг" - вертикально-интегрированный промышленно-металлургический холдинг полного цикла, занимается, в частности, заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов на территории России и стран СНГ.