"Ъ" сообщил о возможной покупке сети гипермаркетов OBI структурами "Севергрупп"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Cтруктуры "Севергрупп" Алексея Мордашова могут выкупить сеть гипермаркетов OBI, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Президент ХК "Синдика", которая контролирует сеть OBI, Олег Эскиндаров сказал изданию, что 25% в OBI проданы новому стратегическому инвестору, не раскрыв имя покупателя и деталей сделки.

В "Севергрупп" и "Ленте" (также контролируется Мордашовым) от комментариев отказались. В OBI оперативно не ответили на запрос газеты.

По данным источника издания на рынке торговой недвижимости, "Синдика" планировала выручить за продажу OBI 7-8 млрд рублей, но рыночная цена актива, скорее всего, меньше из-за "околонулевого показателя EBIDTA".

Именно неудовлетворительные финансовые показатели побудили "Синдику" продать бизнес, сказал источник "Коммерсанта". Это, по его мнению, может быть связано в том числе с неудачным расположением магазинов: объекты в торговых центрах привлекают все меньше внимания потребителей. Другой собеседник издания говорит, что с лета 2024 года структуры "Синдики" стали рассматривать не только продажу бизнеса, но и привлечение партнера. В начале 2025 года, по его словам, с "Севергрупп" шли переговоры о передаче 50% долей в бизнесе OBI.

Источники издания Shopper's предполагают, что после завершения сделки со структурами Мордашова OBI будет интегрирован в бизнес "Ленты". Но и после этого сеть, скорее всего, продолжит работу под собственной вывеской, предполагает источник "Коммерсанта" на рынке розничной торговли. Для "Ленты" эта сделка, по его мнению, вряд ли будет иметь существенный синергетический эффект: OBI проигрывает конкурентам.

Немецкая OBI GmbH работала в России с 2003 года, специализируется на продажах DIY-товаров. В марте 2022 года немецкая компания закрыла российские магазины и приостановила операции в РФ, а позднее вышла из российского бизнеса. Основные российские юрлица OBI (ООО "Оби ФЦ", ООО "Сделай своими руками", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "Сделай своими руками - Казань") несколько раз меняли собственников. В 2023 году они перешли АО "Аллонж", которое СМИ связывали со структурами "Синдики". В конце апреля 2025 года по 24,99% в трех из пяти юрлицах OBI получило ООО "Гермес", бенефициаром которого выступает Владимир Захватошин.

OBI остается одним из крупнейших DIY-ритейлеров на российском рынке, управляя 26 магазинами. Компания, по подсчетам Infoline, занимает 8-е место среди профильных сетей. В 2024 году выручка компании составила 24,6 млрд рублей, прибавив 4,2%.