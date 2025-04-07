"Аэрофлот" расширяет действие программы "плоских" тарифов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" расширяет действие программы "плоских" - то есть не меняющихся в течение года - тарифов еще на четыре дальневосточных направления: в Якутск, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ.

Билеты будут доступны с 8 апреля с возможностью перелета начиная с 15 мая, сообщила компания.

До настоящего момента программа действовала на пяти дальневосточных направлениях "Аэрофлота": во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан (помимо этого, в Калининград). Стоимость "плоского" тарифа составляет 18 100 руб. в одну сторону и 30 100 руб. - туда и обратно; на рейсах, выполняемых дочерней авиакомпанией "Россия", а также по программе "мокрого" лизинга (то есть на самолетах, арендуемых у авиакомпании iFly) - 16 000 руб. и 26 500 руб. соответственно.

В 2024 году перевозки по "плоским" тарифам достигли рекордных 1,4 млн пассажиров. В этом году минимальное количество мест, доступных к покупке, составит от 1,5 млн кресел, отметили в компании.

Инициативу расширения программы озвучил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую в понедельник транслировал телеканал "Россия 24". Вместе с тем он уточнил, что "Аэрофлот" хотел бы "допустить возможность использования коммерческих тарифов на этих направлениях".

"Они (коммерческие тарифы - ИФ) будут составлять порядка 20-30% максимум. То есть до 50% - это "плоские" тарифы, 30% - субсидированные тарифы, федеральная субсидия для жителей этих регионов. И порядка 20-30% будет коммерческий тариф. Но при этом мы дадим доступ по "плоским" тарифам для всех городов, куда мы выполняем полеты", - сказал Александровский.

Президент поинтересовался, будет ли в этом случае у "Аэрофлота" "биться экономика". На это глава компании заявил: "Мы все равно будем продолжать субсидировать. Размер субсидии со стороны "Аэрофлота" "плоского" тарифа - более 10 млрд руб. В 2025 году размер этих субсидий увеличится в силу роста определенных затрат. Тем не менее, это наши социальные обязательства, мы и дальше будем их выполнять".

Программа "плоских" тарифов запущена в 2014 году, воспользоваться перелетом (только в экономическом классе) могут все желающие пассажиры. Билеты по таким тарифам продаются по ценам значительно ниже себестоимости перевозки, при этом государством они не субсидируются.