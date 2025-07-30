Квартальная скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ составила 4 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" во II квартале 2025 года получила скорректированную прибыль по РСБУ в размере более 4 млрд рублей, сообщил перевозчик.

Показатель скорректирован на эффект курсовой переоценки и страхового урегулирования. Годом ранее скорректированная прибыль "Аэрофлота" была на уровне 13,6 млрд рублей.

Чистая прибыль в отчетном периоде составила 51,2 млрд рублей, что на 21,3% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 12%, до 187 млрд рублей, себестоимость продаж - на 12,4%, до 179 млрд рублей.

Скорректированная прибыль компании за I полугодие составила 5,8 млрд рублей против 15,9 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - 107,8 млрд рублей (против 35,3 млрд рублей). Прочие доходы и расходы поддержали финансовый результат полугодия в связи со значительным укреплением рубля, пояснили в пресс-службе компании. Их положительный нетто-эффект составил 147 млрд рублей по сравнению с 44,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Основной фактор, повлиявший на прочие доходы - положительный курсовой эффект в размере 76,3 млрд рублей (против 14 млрд рублей годом ранее). На второй квартал пришлось 16,9 млрд рублей курсового эффекта. Эффект от страхового урегулирования составил 46,3 млрд рублей, при этом почти вся эта сумма пришлась на второй квартал. Кроме того, положительное влияние оказало получение дивидендов от авиакомпании "Победа" в размере 10 млрд рублей в первом квартале 2025 года.

Млн руб. 2К 2025 2К 2024 Изм. 6М 2025 6М 2024 Изм Выручка 187 030 166 947 12,0% 350 153 312 031 12,2% Себестоимость продаж -178 936 -159 230 12,4% -349 466 -302 852 15,4% Валовая прибыль 8 094 7 717 4,9% 687 9 179 -92,5% Прибыль/убыток от продаж 2 122 2 717 -21,9% -10 356 -64 - Чистая прибыль 51 205 42 228 21,3% 107 774 35 303 3,1x Скорректированная прибыль 4 077 13 566 - 5 786 15 919 -

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за 6 месяцев сократился на 0,7%, до 13,9 млн человек, в том числе на внутренних рейсах показатель упал на 4,8%, до 9,3 млн человек. В международном сообщении перевозки увеличились на 9,1%, до 4,6 млн человек. Пассажирооборот вырос на 7,2%, занятость кресел - на 1,2 п.п., до 88,1%.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания России. Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.