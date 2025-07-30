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Квартальная скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ составила 4 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" во II квартале 2025 года получила скорректированную прибыль по РСБУ в размере более 4 млрд рублей, сообщил перевозчик.

Показатель скорректирован на эффект курсовой переоценки и страхового урегулирования. Годом ранее скорректированная прибыль "Аэрофлота" была на уровне 13,6 млрд рублей.

Чистая прибыль в отчетном периоде составила 51,2 млрд рублей, что на 21,3% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 12%, до 187 млрд рублей, себестоимость продаж - на 12,4%, до 179 млрд рублей.

Скорректированная прибыль компании за I полугодие составила 5,8 млрд рублей против 15,9 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - 107,8 млрд рублей (против 35,3 млрд рублей). Прочие доходы и расходы поддержали финансовый результат полугодия в связи со значительным укреплением рубля, пояснили в пресс-службе компании. Их положительный нетто-эффект составил 147 млрд рублей по сравнению с 44,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Основной фактор, повлиявший на прочие доходы - положительный курсовой эффект в размере 76,3 млрд рублей (против 14 млрд рублей годом ранее). На второй квартал пришлось 16,9 млрд рублей курсового эффекта. Эффект от страхового урегулирования составил 46,3 млрд рублей, при этом почти вся эта сумма пришлась на второй квартал. Кроме того, положительное влияние оказало получение дивидендов от авиакомпании "Победа" в размере 10 млрд рублей в первом квартале 2025 года.

Млн руб.2К 20252К 2024Изм.6М 20256М 2024Изм
Выручка187 030166 94712,0%350 153312 03112,2%
Себестоимость продаж-178 936-159 23012,4%-349 466-302 85215,4%
Валовая прибыль8 0947 7174,9%6879 179-92,5%
Прибыль/убыток от продаж2 1222 717-21,9%-10 356-64-
Чистая прибыль51 20542 22821,3%107 77435 3033,1x
Скорректированная прибыль4 07713 566-5 78615 919-

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за 6 месяцев сократился на 0,7%, до 13,9 млн человек, в том числе на внутренних рейсах показатель упал на 4,8%, до 9,3 млн человек. В международном сообщении перевозки увеличились на 9,1%, до 4,6 млн человек. Пассажирооборот вырос на 7,2%, занятость кресел - на 1,2 п.п., до 88,1%.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания России. Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.

Аэрофлот
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