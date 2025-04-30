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Альфа-банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 210 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Альфа-банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 209,9 млрд рублей со 127,3 млрд рублей в 2023 году, говорится в отчете банка.

Расходы на резервы под кредитные убытки в 2024 году выросли в 2,2 раза - до 207,6 млрд рублей с 91,7 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROE) в 2024 году увеличилась до 23,3% с 17,3% в 2023 году.

Чистый процентный доход до вычета резервов в 2024 году вырос на 43,5% - до 503,3 млрд рублей, после резервов - на 30,1% - до 301,3 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в 2024 году увеличился на 5,3% и составил 148,7 млрд рублей.

Активы банка на 31 декабря 2024 года достигли 11,3 трлн рублей, увеличившись за год на 34,5%.

Кредитный портфель после вычета резервов в 2024 году вырос на 38,8% - до 8,6 трлн рублей.

Средства клиентов в 2024 году увеличились на 36,2% - до 9,1 трлн рублей.

Собственный капитал банка в 2024 году вырос на 23,7% - до 996,3 млрд рублей.

Альфа-банк
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