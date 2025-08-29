Альфа-банк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Альфа-банк в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 118,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистые процентные доходы составили 306,4 млрд рублей, что на 36% больше показателя в годовом выражении.

Расходы на резервы по кредитным убыткам составили 129,5 млрд рублей против 93,4 млрд рублей.

Кредитный портфель банка до вычета резерва на конец июня составил 8,68 трлн рублей, сократившись на 2,6% с начала года.

Средства клиентов в первом полугодии сократились на 5,3%, до 8,64 трлн рублей.

Альфа-банк по итогам второго квартала 2025 года занимал 4-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".