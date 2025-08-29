Поиск

Альфа-банк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Альфа-банк в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 118,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистые процентные доходы составили 306,4 млрд рублей, что на 36% больше показателя в годовом выражении.

Расходы на резервы по кредитным убыткам составили 129,5 млрд рублей против 93,4 млрд рублей.

Кредитный портфель банка до вычета резерва на конец июня составил 8,68 трлн рублей, сократившись на 2,6% с начала года.

Средства клиентов в первом полугодии сократились на 5,3%, до 8,64 трлн рублей.

Альфа-банк по итогам второго квартала 2025 года занимал 4-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

Альфа-банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });